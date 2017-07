Wát een aanwinst!

RODEN – Of het praktisch is? Of er genoeg parkeerplaatsen zijn en of die ruim genoeg zijn? Dat zal allemaal nog moeten blijken de komende periode. Feit is wel dat de nieuwe Albertsbaan, die afgelopen zaterdag officieel werd geopend, er prachtig uitziet. Nu al willen kinderen er naar de speeltuin en blijven mensen toch net even wat langer ‘hangen’. Met de muziekkoepel, met de trap als een soort van tribune en met het groen, dat overigens nog wel de tijd moet krijgen om te groeien. De opening van de Albertsbaan viel zaterdag samen met de eerste editie van ‘Roden Proeft’. Zie voor meer over de Albertsbaan en ‘Roden Proeft’ elders in deze krant.