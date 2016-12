Wat (heel) goed ging in 2016….

Ja hoor. Eindelijk. Mensen met kinderen die lid zijn van VV Roden of van de scouting, konden dit jaar opgelucht ademhalen. Reden? De als onveilig voelende oversteek is aangepakt. Er werden bomen gekapt, verkeersremmende maatregelen genomen en de oversteek naar de voetbalveldkant kan voortaan en indien gewenst in twee etappes genomen worden. Voorheen raasden de auto’s voorbij en is het écht een wonder geweest dar er vrijwel nooit iets ernstigs is gebeurd. Toen de plannen eenmaal concreet waren, ging het ook snel. Sterker nog: de werkzaamheden waren eerder klaar dan gepland en sloten ook nog eens mooi aan bij de renovatie van de kantine en de kleedkamers van VV Roden. Kon niet mooier allemaal, hoewel er toch nog steeds stiekem wel wat te hard gereden wordt ter hoogte van de voetbalvelden. De drempels hadden wel ietsje hoger gekund.

2016 was ook het jaar waarin bekend werd dat de loods van Volksvermaken er dan eindelijk komt. Het duurde even, maar uiteindelijk komt ie ‘gewoon’ op de plek waar ook in allereerste instantie al aan gedacht werd. Een loods is bitter noodzakelijk. Voor Volksvermaken wordt het steeds lastiger voldoende bouwlocaties voor de paradewagens te vinden. De nieuwe loods- begin volgend jaar wordt gestart met de realisatie- moet straks plek bieden aan vijf bouwgroepen. Daarmee is ook de continuïteit van de Roermarktparade veilig gesteld.

Joy bestond in 2016 al weer 35 jaar en werd door lezers van de Krant en een deskundige jury uitgeroepen tot ‘Beste Bedrijf van Noordenveld’. Het kwam de familie Bezu toe. Van klein naar groot, naar iets kleiner en weer naar groots. Neem Joy in Roden. Hét mooiste winkelpand van het dorp. Modern, maar ook gezellig. Joy is al 35 jaar trendsetter, niemand die problemen had met hun overwinning.

Eind goed, al goed. Na zoeken, zoeken en nog eens zoeken en na twijfel – ligt er eigenlijk wel een bom of is het broodje aap?- kwam ie dan eindelijk boven zand: de bom uit de Tweede Wereldoorlog op de Albertsbaan. De zoektocht duurde weken en werd door bewoners en media op de voet gevolgd. Achteraf had de bom kunnen blijven liggen, de ontsteking was er al bij de inslag afgeslagen en dus lag de bom ongevaarlijk onder de Albertsbaan. De gemeente wilde echter geen risico nemen en besloot (het werk werd uitbesteed aan Leemans) de bom te zoeken en weg te halen. Overigens viel de omvang van de bom nogal mee. Of tegen. Een beetje een uitlaat van een kleine auto. Nadat de bom afgevoerd was, werd die elders in Roden op een weiland definitief onschadelijk gemaakt.

Wat goed ging was ook dat talloze protesten – ook uit Leek en zeker Roden- er voor zorgen dat er voorlopig geen FOC in Assen komt. FOC? Ja, een Factory Outlet Center. Waar je nieuwe kleding tegen schappelijke prijzen koopt en de hardwerkende ondernemers in de dorpen mee kapot maakt. Maar: de FOC-initiatiefnemers laten het er niet bij zitten en smeden al nieuwe plannen. Wordt dus vervolgd. Goed nieuws in het afgelopen jaar was ook dat Johan Baard voor de 31e keer het eerste kievitsei vond. Goed nieuws vanwege het feit dat Johan dus nog kwiek is en kilometers maakt op de landerijen in de omgeving én dat er nog ergens een ei ligt. Want met de weidevogelstand is het nogal droevig gesteld anno 2016.

In 2016 bestond de Krant vijftien jaar. En dus werd er een bescheiden feestje gevierd. Prachtige mijlpaal, maar op de lauweren rusten is er niet bij. Ook in 2017 zal de Krant – als het dus 16 jaar bestaat- het nieuws weer op de voet volgen, zoals u gewend bent. Een pretpark voor honden. Aldus werd de hondenspeelweide aan de Kastelenlaan in Roden al omschreven. WBV de Hofsteden had de primeur voor de gemeente: een omheinde speeltuin voor buurthonden. En wat wordt er een gebruik van gemaakt. Bovendien geldt de speelweide – en dus geen uitlaatplaats!- als ontmoetingsplek. Niet zelden spelen de honden, en babbelen de baasjes. Een win-win situatie. Hè, hè. Eindelijk maar toch. Hoewel bijna 2017, gebeurde er dan eindelijk wat bij voormalig pretpark de Vluchtheuvel in Norg. De krakers werden ‘verjaagd’, bulldozers schoven de rotzooi tegen de vlakte. Daarmee lijken de plannen voor een zorghotel steeds concreter, al zijn er nog wel wat pijnpuntjes zo links en rechts. Zo mag de komst van een dergelijk hotel geen negatieve invloed op ondernemend Norg hebben, bijvoorbeeld. Hoe dan ook: er is in 2016 iets gebeurd aan die rotte kies van de gemeente. Wellicht dat de werkzaamheden in het nieuwe jaar een vervolg krijgen. In 2016 kreeg Vluchtelingenwerk een eigen onderkomen in Roden, toepasselijk in het door de gemeente uitgeroepen ‘Jaar van de Vluchteling’. Goed nieuws ook uit Peize, waar Medisch Centrum Peize geopend werd. Ideaal voor de patiënt: korte lijnen en dus is meneer of mevrouw met klachten (veel) sneller op de juiste plek. En ondertussen draait MCP als een tierelier. Ook het gezondheidscentrum in Roden krijgt meer en meer gestalte overigens. Er wordt volop gebouwd ondertussen. De contouren van het nieuwe gebouw zijn al heel aardig zichtbaar.

Politiek succes was er voor Henk Kosters. Hij werd uitgeroepen tot politiek talent van het jaar. Gezien zijn leeftijd is dat wat vreemd, gezien zijn ontwikkeling niet. Kosters is een geboren wethouder. De inwoner van Peize heeft kennis van zaken, is betrouwbaar en zorgt voor een lach in het Roner gemeentehuis. En dat is ook niet onbelangrijk. Meer goed nieuws was de aanstelling van Marinus van der Wal bij de gemeente Noordenveld. Hij is de nieuwe gemeentesecretaris. Van der Wal is van het type no-nonsense. Hij zit zelden om een praatje verlegen en lijkt te weten wat ie wil. Van der Wal is de opvolger van Inge Bakker, die vroegtijdig afhaakte omdat de wederzijdse verwachtingen niet werden waargemaakt.

2016 was ook het jaar van de rentree van de Ronermark als hét Roner betaalmiddel. Zelfs de Jaarbeurs van het Noorden deed weer mee. Daarmee kwam in elk geval een einde aan een ogenschijnlijk oorlogje tussen jaarbeurs en plaatselijke horecabedrijven. Nu nog wat meer rekening met elkaar houden wat betreft de sluitingstijden, en alles is straks weer koek en ei. Op de valreep van 2016 tenslotte, presenteerde Dorpsbelangen Nieuw Roden zelf een plan om het centrum van het dorp weer wat aanzien te geven. Het moet een combinatie van wonen en ondernemen worden. Dorpsbelangen werd gevraagd door de gemeente om met ene plan te komen, en met die vraag gingen Piet Luursema en de zijnen meteen aan de slag. Het plan ligt er nu, het wachten is op de volgende stap. Aan Dorpsbelangen lag het niet in 2016, en dat zal in 2017 beslist niet anders zijn.