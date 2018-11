Wat ’n Kunstfestival introduceert ‘Wat ‘n Kunst-Award’

Kunstprijs voor waardering kunst en cultuur in Noordenveld

NOORDENVELD – Het Wat ’n Kunstfestival dat volgend jaar voor de derde keer plaatsvindt reikt voor de allereerste keer een heuse ‘Wat ’n Kunst-Award’ uit. Een prijs als waardering voor kunst en cultuur in Noordenveld, die uitgereikt gaat worden op zaterdag 24 augustus tijdens – u raadt het- het Wat ’n Kunstfestival. En dat is meer dan op z’n plaats, want er gebeurt een hoop in kunstzinnig Noordenveld, weten Leo van der Heiden en Jan Smit van het Wat ’n Kunstfestival. De organisatie is druk bezig om een selectiecommissie samen te stellen waarin alle regio’s in de gemeente vertegenwoordigd zijn.

De selectiecommissie moet straks de voorgedragen kunstwerken beoordelen, vertelt Wat ’n Kunst-voorzitter Leo van der Heiden. Alhoewel kunstwerken, het is veel breder dan dat. Het is de bedoeling dat iedereen dat iedereen iemand kan voordragen die of iets heel bijzonders heeft gemaakt óf iets bijzonders heeft gedaan om kunst en cultuur in Noordenveld te bevorderen. In de eerste categorie kan dat beeldend werk zijn, maar muziek of dans mag ook. Een unieke performance kan dus óók voorgedragen worden.” Om tot een evenredige vertegenwoordiging in de commissie te komen gaat de organisatie in gesprek met de vier culturele raden uit Norg, Peize, Veenhuizen en Roden. “We willen graag een representatieve vertegenwoordiging uit het culturele leven van de gemeente. Ook willen we de jeugd meer betrekken bij kunst en cultuur. We hebben Kuneke Jansma weten te strikken om plaats te nemen in de commissie. Zij is cultuurcoach van de gemeente. Zij zal ook de scholen benaderen voor het initiatief.” Wie zich geroepen voelt om plaats te nemen in de commissie kan dat melden door een mailtje met motivatie te sturen naar l.vdheiden@hetnet.nl. Aanmelden kan tot 31 december van dit jaar.

Oproep ontwerp ‘Wat ’n Kunst-Award’

Wie de award wint mag hem een jaar lang op de schoorsteenmantel zetten. Het namelijk een soort ‘wisselbokaal’, ontworpen door een kunstenaar. Ook daarvoor doen Van der Heiden en Smit een oproep: iedere kunstenaar, amateur of prof, mag een ontwerp insturen. Voorwaarde is wel dat het object wisselbaar moet zijn én plek heeft voor de namen van de winnaar van het jaar. “De selectiecommissie kiest een aantal ontwerpen die in aanmerking komen voor de award, daarna is het de beurt aan de inwoners van Noordenveld. Zij kunnen hun stem uitbrengen. Het winnende ontwerp wordt op onze kosten gemaakt, plus een kleinere variant, die de winnaar mag houden.” Insturen van ontwerpen voor de award kan(per mail) tot 1 maart 2019. De heren zijn blij met de komst van de award voor kunst en cultuur. “Vergelijk het met het Sportgala, waar mensen gewaardeerd worden voor sportieve prestaties. In deze gemeente gebeurt ook veel op het gebied van kunst en cultuur. We vinden het belangrijk dat dat gewaardeerd wordt. En we zien het als stimulering van de belangstelling voor kunst en cultuur voor inwoners van Noordenveld.”