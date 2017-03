Wat staat er deze week allemaal voor u in de sterren?

RAM (21 mrt. t/m 21 april): Niet zo goed te spreken? Geen probleem, dan maar niet. Anderen kunnen u maar beter even met rust laten, deze week heeft u nergens zin in.

STIER (22 april t/m 21 mei): Probeer deze week weloverwogen te werk te gaan. Wie roekeloos handelt, zal zeker weten een prijs daarvoor betalen en dat is geen feest.

TWEELINGEN (22 mei t/m 21 juni): Neem beslissingen niet op basis van uw gevoel, maar kies voor het gezonde verstand. Iemand in uw omgeving probeert u om de tuin te leiden, maar wie zijn hoofd helder houdt, zal er niet intrappen.

KREEFT (22 juni t/m 22 juli): Een onverwachte gebeurtenis gooit uw hele planning voor deze week om en het kost u grote moeite hierop te anticiperen. En dus lijdt uw humeur hier danig onder.

LEEUW (23 juli t/m 23 aug): Deze week bent u in staat om goede en heldere keuzes te maken. U heeft duidelijk voor ogen waar u naar toe wilt met uw leven en/of uw carrière en daar plukt u de vruchten van.

MAAGD (24 aug. t/m 23 sept.): U stort zich vol energie op iets nieuws wat op uw pad komt, maar de enthousiasme is maar van korte duur. Al snel verzet u uw zinnen, maar dan blijkt dat u niet zo simpel van dat nieuwe projectje af komt.

WEEGSCHAAL (24 sept. t/m 23 okt.): Deze week vergt veel van uw uithoudingsvermogen en uw zenuwen. Het lijkt wel alsof u uw leven als een kaartenhuis ineen ziet storten, maar wie vertrouwen weet te houden, komt op zijn pootjes terecht.

SCHORPIOEN (24 okt. t/m 22 nov.): U ziet ergens tegenop en daarom kiest u er al weken voor dit dan maar uit uw hoofd te zetten. Maar het blijft knagen en laten we eerlijk zijn: niks is toch onmogelijk?

BOOGSCHUTTER (23 nov. t/m 21 dec.): Confronteer die goede vriend(in) die u kwetst eens met uw gevoelens, want u zult zien dat een open en eerlijk gesprek tot verrassende inzichten zal leiden.

STEENBOK (22 dec. t/m 20 jan.): Je zou denken dat een periode van ruzie en discussie een relatie geen goed doet, maar in het geval van de Steenbok is het bij tijden even nodig om goed stoom af te blazen om weer gewoon met een schone lei verder te gaan. Dat is dus precies wat u deze week gaat doen.

WATERMAN (21 jan. t/m 20 feb.): Wees eens eerlijk naar anderen toe over uw gevoelens en wensen, want momenteel volgt u vooral de grillen van anderen en daar wordt niemand gelukkig van.

VISSEN (21 feb. t/m 20 mrt.): Maak van je hart geen moordkuil, beste Vissen. Zit u ergens mee? Laat het horen. Vooral bij uw partner vindt u een luisterend oor én kunt u rekenen op goed advies.