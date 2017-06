RODEN – Goed nieuws voor alle waterratten in de gemeente: woensdag 21 juni organiseert Zwembad de Hullen Waterexperience & Wipe-out voor alle basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met mét zwemdiploma A. Er komt een enorm grote glijbaan in het zwembad van wel 16 meter lang en een Water-Experience baan (FOTO) in het ondiepe bad. Een ontdekkingstocht in het water. Geef je op vol=vol! 050-5019268. Het waterfestijn duurt van 14.45 tot 16.00 uur.