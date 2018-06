Waterschade de Brinkhof loopt in de tienduizenden euro’s

NORG – De totale waterschade van de Brinkhof in Norg loopt hoog op. Na de hevige buien van donderdag 31 mei, stond de gehele binnenbrink, de oude raadszaal, de dorpshuiszaal en de oude bibliotheek onder water. Deze vloeren zullen allemaal moeten worden vervangen. De vloer van de binnenbrink is inmiddels al gestript. Zoals de foto laat zien, stond het hele parket scheef door alle waterschade.

Naast de schade aan de verschillende vloeren, zullen er nog meer dingetjes moeten worden aangepakt. Zo zullen alle gordijnen in het multifunctionele gebouw te Norg worden gestoomd. Albert Douwsma, bedrijfsleider sport en multifunctionele accommodaties namens de gemeente Noordenveld, schat de totale schade op zo’n 20.000 à 30.000 euro. De waterschade had volgens hem maar moeilijk voorkomen kunnen worden. ‘Er valt zoveel water in zo’n korte tijd, daar is niets tegen te beginnen’, zegt hij. Omdat de Brinkhof in een soort kuil ligt, stroomde veel water via de entrees naar binnen. ‘Dan kunnen we naar de gemeente wijzen, maar tegen zoveel water is niets bestand. Ik laat het aan de experts over om een oplossing te vinden voor in de toekomst.’ Het is overigens niet de eerste keer dat de Brinkhof met zoveel water te kampen had, weet Douwsma zich te herinneren. ‘In 1989 hebben we dit ook al eens meegemaakt. Ik weet het nog heel goed, omdat ik toen net was begonnen.’

Vanwege de waterschade heeft de Brinkhof in het weekend na de hevige buien enkele activiteiten moeten afzeggen. Zo moest Kunstmomenten Noordenveld uitwijken naar een andere locatie. ‘De activiteiten die nu op het programma staan, laten wij zoveel mogelijk doorlopen. De vloer van de binnenbrink zal zo snel mogelijk worden vervangen. Het is nu even improviseren, maar de meeste mensen tonen gelukkig begrip.’

Niet alleen de Brinkhof had te kampen met wateroverlast, ook supermarkt Coop en pompstation Esso hadden hier last van. Bij beide bedrijven sijpelde het water via het dak naar binnen. Ook stonden er straten in Norg blank, waaronder de Laan van Havezathen. Dat laatste baarde opzien, omdat de gemeente al eens veel geld uittrok om hier een beter afwateringssysteem aan te leggen.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week gaf wethouder Kirsten Ipema aan dat de afwatering bij de Laan van Havezathen zal worden aangepakt. ‘De eerdere werkzaamheden hebben niet het gewenste effect gehad. Het probleem is gelukkig aanwijsbaar. Het water moet namelijk over een voetpad. Dat pad zou worden verlaagd, maar omwille van de toegankelijkheid is dit niet gebeurd. Het probleem wordt nu direct opgelost, door het pad alsnog te verlagen. We zullen kijken wat het effect zal zijn op de toegankelijkheid van het pad. Misschien dat we dan later moeten kijken naar een andere oplossing.’