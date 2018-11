WDOB doet al 81 jaar haar best

EEN – Al 81 jaar is WDOB dé toneelvereniging in het pittoreske Een. De fanatieke en enthousiaste vereniging is hiermee één van de oudste toneelverenigingen van Noordenveld. Hen wacht in december weer de jaarlijkse toneelavonden, waar ze nog steeds ontzettend veel plezier aan beleven. In het gezellige Een zijn de toneelavonden een begrip en de kroeg zit dan ook ieder jaar stampvol.

WDOB betekent niets meer dan ‘Wij Doen Ons Best’. Dat is de belofte die het publiek krijgt en de toneelspelers altijd waarmaken. Al sinds 1937 is de vereniging actief, waardoor het een belangrijk onderdeel van de Eener gemeenschap is geworden. Sinds mensenheugenis treedt de toneelvereniging twee avonden in december op in Café Hofsteenge te Een. Het café, in de volksmond steevast ‘Binus’ genoemd, kan ieder jaar rekenen op een volle kroeg. De toneelvereniging speelde in een grijs verleden in het inmiddels verdwenen café Bijert, maar die kroeg overleefde de tand des tijds niet, in tegenstelling tot Café Hofsteenge. Daar speelt WDOB dus ieder jaar twee voorstellingen in de decembermaand. In een maand waarin de kou zijn intrede doet en de dagen donkerder worden, hoopt de toneelvereniging met zijn voorstellingen gezelligheid en warmte te bieden.

De vereniging speelt kluchten en blijspelen. Het moet vooral luchtig blijven voor de bezoekers, die vooral voor de sfeer komen. De voorstellingen van WDOB zijn altijd in het Drents. In dialect krijgt het publiek een vermakelijke avond voorgeschoteld. Naast de voorstellingen in december, speelt de vereniging eens in de vijf jaar ook de ‘Schansspelen’. Dat is een openlucht voorstelling bij ‘De Schans’ te Een.

Eind augustus begon de vereniging alweer met het instuderen van een nieuw toneelstuk. De regie ligt in handen van Janna Koops. Het toneel, dat direct na Rodermarkt weer in de zaal van Café Hofsteenge wordt opgebouwd, wordt dus alweer een tijdlang gebruikt.

Dit jaar vinden de voorstellingen plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 december. Het stuk heet ‘Pas op! Schrikdraad’, en is een blijspel dat in drie bedrijven wordt opgevoerd. Het is geschreven door de Duitser Bernd Gumbold en in het Nederlands vertaald door Ben ten Velde.

Plot

De boerderij van Berend Prins is eigenlijk gedoemd om ten onder te gaan.

Hij mag zijn land, dat in beschermd natuurgebied ligt, niet bemesten en het heeft daardoor ook niet veel opbrengsten.

Maar dan opeens is er een lichtpuntje .Wethouder Post en aannemer Tinus Eising zijn er van overtuigd dat onder het beschermd natuurgebied een thermale bron moet liggen.

En daar kunnen ze rijk van worden.

Maar dan hebben ze wel de medewerking van boer Berend Prins nodig.

Het loopt toch wat anders dan ze hadden bedacht.

Ook in de liefde overigens.

De boer heeft een zoon die wat moeilijk aan de vrouw komt, de zoon wil het klooster in, maar zijn buurmeisje is daar fel op tegen.

Maar dan verschijnt ook nog de onderzoekster van de projectontwikkelaar die de wethouder voor de kar heeft gespannen .

Natuurlijk zal het goed aflopen, maar voor het zover is zijn er nog de nodige verwikkelingen. Deze worden mede veroorzaakt door een nieuwsgierige postbezorger, een zeer fanatieke milieuactiviste en een wat dove oma.

Genoeg problemen in dit stuk dus.

Praktische informatie

De kaartverkoop voor het stuk vindt plaats op maandag 26 en dinsdag 27 november, van 19:00 tot 21:00 uur. De kaartverkoop vindt uiteraard plaats in Café Hofsteenge te Een.

Wij Doen Ons Best repeteert iedere dinsdagavond vanaf 20:00 uur in Café Hofsteenge. De uitvoeringen op vrijdag 7 en zaterdag 8 december, beginnen telkens om 20:00 uur.

Wat: theatervoorstellingen WDOB

Wanneer: vrijdag 7 en zaterdag 8 december, vanaf 20:00 uur

Waar: Café Hofsteenge te Een

Info: https://www.eencity.nl/vrije-tijd/toneelvereniging-wdob/