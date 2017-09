‘We hebben jonge spelers, ze moeten vooral genieten’

RODEN – Bij de kv Noordenveld staat het plezier in korfbal voorop. Elke korfballer wordt korfbal aangeboden op het niveau dat gewenst is. Het oranje-korenblauw gekleurde vlaggenschip kende enkele mindere jaren, met drie degradaties. Maar vorig jaar vierden zowel het eerste, tweede als derde veldteam het kampioenschap. Momenteel speelt het eerste in de zaal in de eerste klasse en op het veld in de tweede klasse. De ambitie, voor zowel de zaal als het veld, is een stabiele eerste klasser te zijn, met af en toe een uitschieter naar boven.

Korfbalvereniging Noordenveld is opgericht op 1 juni 1976, na de fusie van twee Roner verenigingen, Roko en de Zwerfsteen. Sinds de oprichting worden de wedstrijden op het veld gespeeld aan de Borglaan. In de zaalcompetitie is sportcentrum “de Hullen” de thuishaven. .Er zijn zo’n 120 korballers en korfbalsters actief bij KV Noordenveld. Jan-Willem Venekamp is sinds vorig jaar hoofdtrainer. Overgekomen van Sparta uit Zevenhuizen. “Maar ik ben lid en heb altijd gespeeld bij Noordenveld. En nu dus voor de groep. Hoe ik ben als trainer? Dat moeten anderen maar beoordelen. Venekamp heeft het liever over zijn ploeg. “We zijn met een nieuw team bezig. Het gaat goed. Er is veel talent, maar ze hebben tijd nodig. Ik stel daarom niet te veel eisen”. Op het veld is de competitie volop gaande. Het eerste heeft twee wedstrijden gewonnen en een verloren. Na de thuiswinst op Harich verloren de oranjes van het Friese Quick ’21, ondanks een inhaalrace en kleine voorsprong. En in de beker is Noordenveld doorgedrongen tot de tweede ronde. De tweede ronde wordt gespeeld op 4 oktober. Noordenveld speelt nog steeds op gras. “Korfbal hoort thuis op kunstgras”, vindt Venekamp. “Het spel op kunstgras is veel sneller”. We stappen over naar de zaal, die later in het najaar begint. Ook hier snel spel. “Dat komt door de nieuwe regels die ingesteld zijn. In de eerste klasse heb je sinds dit jaar de schotklok en je mag acht keer wisselen bij een time-out”. De prognose dan. “We zullen ons best doen om in de eerste klasse te blijven of de middenmoot. Maar dat is geen eis”, stelt Venekamp nog maar eens duidelijk, om de druk weg te nemen. KV Noordenveld komt in de eerste klasse uit tegen clubs als De Walden, Heerenveen en Drachten. “Ik verwacht wel een zwaar seizoen. Ze moeten vooral genieten, dat is het belangrijkste. We werken keihard om beter te worden, maar ze moeten vooral plezier hebben en genieten. Dan komen de resultaten vanzelf. ”