‘We hebben nieuwe ‘Kangoeroes’, maar niet door de dag zelf’

NUIS/NIEBERT – Bij Korfbal Vereniging Wees Kwiek, de meest vrolijke korfbalclub in van het zuiden (Westerkwartier), gaat alles onder en buiten de korf op dezelfde voet verder. Tenminste, zo begint voorzitter Aletta Dijk haar reguliere praatje. Maar er gebeurt toch iets meer, zo blijkt…

“We hebben het boekje afgeschaft. Normaal blader ik daar doorheen en vindt nieuwtjes en feitjes. Tijden zijn veranderd, het gaat nu via de website”. Wees Kwiek was weer als vanouds actief op evenementen zoals de Midzomermarkt en de Kangoeroedag. “Daar doe je het voor als vereniging”, zegt de over de jeugddag, bedoeld om nieuwe leden te werven. “Maar het leverde geen enkel lid op. Wel is er een leuke jeugdgroep ontstaan door onze dochter op school. Dan krijg je vriendinnetjes mee. Zo werkt het vaak wel. Het zijn er inmiddels tien, die ook uit Marum en omstreken komen. Ik heb ze gisteren op de fiets gebracht. Op het achterpad, gingen ze in colonne door de regen. Ik gaf ze een uurtje training en reed weer met ze terug. Het mooie, vorig jaar verloren ze alle wedstrijden en nu hebben ze al twee keer gewonnen. Dat is al een enorme vooruitgang; ze korfballen ook beter. We hebben nu nog viertallen, maar willen het liefst achttallen. Het eerste en tweede seniorenteam is zo gebleven zoals het was: altijd wel in voor gezelligheid, sportief gezien strijdlustig. Ze willen wel winnen. De competitie op het veld is net begonnen. De tweede wedstrijd. Verder is er weinig veranderd”, zegt Dijk maar weer. Maar plotseling heeft ze weer nieuws: “De worstenverkoop! We houden weer worstenverkoop (“heerlijke droge Groninger worst”) in Nuis en Niebert. Die verkoop houden we op zaterdag 14 oktober”. Mensen kunnen ze eventueel ook bestellen via Aletta: 06-10400364. “In november hebben we weer een gezellige avond, met verrassingen. En in januari de Play Backshow”. En dan is er toch nog weer iets veranderd, de samenstelling van het bestuur. “Rense Mekkes is uit het bestuur gestapt. Mekkes deed veel voor de club, was een echte duizendpoot”. Ook Robert Pastoor treedt af. Hun plaatsen worden ingenomen door Harke Menninga en Stientje Notebomer. Ze gaan eerst proefdraaien. Samen met de zittende bestuursleden Ineke Steenbergen, Joke Nouwen en Aletta Dijk dus. Of we verder nog iets kunnen verwachten van Wees Kwiek? “Ja, de Sinterklaasperiode komt er ook aan”. Wees Kwiek zou Wees Kwiek niet zijn, of er komt weer iets vrolijks en verrassends achter weg. Van achter ‘Kwiekersplace’.