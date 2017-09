‘We leveren bijzondere prestaties voor zo’n kleine vereniging’

OOSTWOLD – Korfbalvereniging OWK kende vorig jaar een absoluut hoogtepunt in haar historie. In het 70-jarig jubileum werden bijna alle prijzen binnengehaald die maar te winnen waren bij de jeugd en de senioren. “Voor het eerst speelt OWK 1 zowel op het veld als in zaal, in de Overgangsklasse. Dat is echt nog nooit gelukt”, vertelt de enthousiaste Anja de Vries, vorig jaar nog teambegeleidster van de selectie en al jaren o.a. webmaster en jeugdcommissievoorzitter bij OWK.

Vanavond (woensdag, red.) heeft OWK 1 haar eerste ronde in de Jan Mulder Beker gewonnen met 24-22 van de Hoeve, die tevens over twee week de competitietegenstander is (korfbal kent meerdere bekercompetities, zoals de AP Buitenbeker voor alle teams, die door OWK 1 zeven jaar geleden werd gewonnen en diverse jeugdbekers). “De Jan Mulder-beker is voor teams die 2e klasse spelen of hoger, zoals OWK 1. De bekers lopen door de veldcompetitie heen. Voor het eerste is dat best pittig. “Met zo’n 75 leden zijn we heel klein en tegelijkertijd heel bijzonder. We hebben in het verleden enkele samenwerkingsverbanden gekend, zoals met de inmiddels opgeheven ODA uit Roderwolde en al jaren is er een samenwerking met Zunobri uit Zuidhorn in een midweekteam. Dit jaar zijn we de unieke samenwerking met Rodenburg en Sparta aangegaan, waardoor we nu samen drie combi B-teams en twee combi C teams hebben. Het is een hoop geregel om het zo inzichtelijk mogelijk te houden, maar dat gaat goed. Sinds het dorpsfeest hebben we onze Kaboutersport uitgebreid met opnieuw een unieke samenwerking. Met de voetballers van Pelikaan S. is een hernieuwde Kaboutersport opgepakt op de zaterdagochtend. De ene week staan voetballers voor de groep (4-8 jaar) en de andere week de korfballers. Een mooie manier om kinderen met alle takken van sport en spel kennis te laten maken. Voetbal en korfbal versterken elkaar. Wij zijn goed in organiseren en communiceren, maar hebben , als kleine vereniging, niet altijd de vrijwilligers om elke week kaboutersport aan te kunnen bieden. Pelikaan S heeft enthousiaste jonge Oostwoldse trainers die dat zeer goed kunnen opvangen. Naast de diversiteit aan sport en spel, een mooie 1+1=3”. Dan naar de sportieve prestaties. “Na het stoppen van hoofdcoach Michel Daling, werd er gezocht naar nieuw elan, een nieuw kader. Ik was naast Michel, deze jaren teambegeleidster en heb genoten van de prestaties en de teamspirit van de gehele selectie. Patrick Aalders is de nieuwe hoofdcoach en Nienke Wobbes de teambegeleidster. Fris bloed is altijd goed! Als nieuwkomer in de overgangsklasse ben je bescheiden wat verwachtingen betreft op het veld en in de zaal. OWK 1 heeft nu drie veldwedstrijden gespeeld, waarvan twee verloren. Maar we horen zeker thuis in de Overgangsklasse, alleen werd dit nog niet uitgedrukt in punten. Afgelopen week tegen Blauw Wit Kampen kregen we de beloning: twee punten. Doel is handhaving en dat moeten we kunnen halen. We spelen dynamisch korfbal”. Ook daarin is een kleine vereniging als OWK uniek. ­ Foto: Chris Biemolt.