‘We moeten aan de bak, we willen rond 1 april klaar zijn’

Meer Paradewagens, start bouw loods

RODEN – Deze week is een voorzichtige start gemaakt met de bouw van een loods van Volksvermaken Roden aan de Productieweg. Die loods moet straks plaats bieden aan tenminste vier bouwgroepen, die er straks hun paradewagens kunnen bouwen. Rond 1 mei worden doorgaans de onderstellen uitgeleverd, dan moet de loods dus zeker klaar zijn. ‘We moeten dus stevig aan de bak’, beseft voorzitter Lammert Kalfsbeek zich terdege. ‘Ons streven is namelijk om begin april klaar te zijn.’

Eigenlijk zou al een week eerder met grondwerkzaamheden gestart worden, ware het niet dat de vorst toen nog in de grond zat. Daardoor wordt de tijd die Volksvermaken heeft om te bouwen weer wat korter. ‘We moeten aan de bak. We willen zoveel mogelijk zelf doen en dat kan niet op een zaterdagje. We nemen vrij en onder leiding van opperhoofd Cor van der Steeg gaat het ons ook gewoon lukken. En nogmaals: we zullen wel moeten. Straks al zullen vier bouwgroepen van de loods gebruik moeten maken. Zelf bouwen biedt voordelen, zeker als je het over de kosten hebt. Het is ook een mooi proces om samen zo’n loods uit de grond te stampen en uiteraard hebben we een groep handige mensen om ons heen. De loods wordt 55 bij 13 meter. We bieden in eerste instantie ruimte aan vier bouwgroepen. We verwachten en hopen eigenlijk dat er wel vijf bouwgroepen uit de voeten kunnen, maar beschouwen de eerste keer dan maar als pilot. ‘

Het bouwen van een loods is bittere noodzaak. Het werd voor Volksvermaken als organisator van de Rodermarktparade steeds moeilijker om de bouwgroepen van een passende bouwlocatie te voorzien. ‘ Zonder loods waren we nu al in de problemen gekomen. Ik kan namelijk verklappen dat we tenminste zeventien wagens kunnen aanschouwen tijdens de Parade. Vorig jaar waren dat er 14. Een mooie groei dus, en er lopen meer lijntjes. Zonder loods waren de problemen niet te overzien geweest, nu hebben we voor iedereen onderdak’, zegt Kalfsbeek tevreden.

Een deel van de financiën bracht Volksvermaken zelf op. Of beter: via een crowdfundingsactie. ‘Na een aarzelende start hebben we toch 95 certificaten van 500 euro verkocht, goed voor een opbrengst van 47.500 euro. Een mooi resultaat, zijn we best trots op. Ondertussen hebben de mensen allemaal hun certificaat binnen. Voor de gestorte vijfhonderd euro geldt het Euribor rentetarief vermeerderd met twee procent. Heel gunstig dus voor de mensen die ons geld geleend hebben. De lening loopt maximaal dertig jaar. Jaarlijks wordt drie procent van de obligaties uitgeloot door notaris Herman Holland’, weet Kalfsbeek. De rest van het benodigde geld leende Volksvermaken bij de Rabobank, de grond wordt via een erfpachtconstructie van tien jaar van de gemeente gepacht. ‘In de zogenaamde loze periode denken we er aan om de ruimte te verhuren voor bijvoorbeeld de opslag van caravans. Dat moeten we echter nog verder uitwerken.’

Dan nog even over de bouwgroepen. Er komen er meer dit jaar en allemaal gaan ze aan de slag met het thema ‘Let me entertain You’, een onderwerp waarmee de groepen weer alle creatieve kanten op kunnen. ‘Nieuw dit jaar zijn CreActive, nadat ze er een jaar tussenuit waren vanwege het feit dat ze geen bouwlocatie hadden. Ook nieuw is Dijksterhuis Autoservice en VOL. Dat staat voor VriendenOnderLing. Ook VV Nieuw Roden zal deelnemen in het kader van hun jubileum en even leek het er op dat we ook een wagen uit Norg zouden kunnen verwelkomen, maar dat is voor nu nog net even een brug te ver. Misschien volgend jaar wel’, besluit Kalfsbeek.