‘We runnen hier samen een geweldig bedrijf’

Vijf jaar Scheepstra Kabinet

RODEN – Heel soms denkt Alie Folkerts nog wel eens terug aan 2002. Vergadering over de realisatie van een cultureel ‘Rondje Brink’. Alie wilde al langer Ot en Sien, en dus Hindericus Scheepstra, veel beter in beeld brengen. Hem de roem geven die hij verdient. Alle moeite van Folkerts bleek uiteindelijk niet vergeefs. Het Scheepstra Kabinet kwam er, nu vijf jaar geleden. Uiteraard op de magische plek: de voormalige Scheepstraschool. ‘En toen begon het eigenlijk pas’, beseft Folkerts zich nu. ‘Je runt nu samen een bedrijf, zo moet je het zien. En ik ben enorm trots op wat er de afgelopen jaren gebeurd is. We hebben een geweldig bestuur en een enthousiaste groep vrijwilligers. En natuurlijk gaan we het jubileum op passende en uitbundige wijze vieren’, belooft Folkerts.

Folkerts is en blijft het boegbeeld. Hoe dan ook. Toch prijst ze haar medebestuursleden. ‘Een groep die elkaar perfect aanvult. Saskia Venekamp is een geboren secretaris. Vroukje Hartlief is vicevoorzitter en is financieel prima onderlegd, terwijl Mieke Scheltens de projecten voor haar rekening neemt. Johan Mulder is penningmeester en Rolf Swart heeft werkelijk overal ingangen. Diana Brink is vooral van de public relations en media en beheert de website en Anneke Meijeringh organiseert de scholenprojecten en het vriendenbestand. We hebben zo elk een pakketje taken. Ik zal eerlijk toegeven dat we dit een beetje van Volksvermaken Roden hebben afgekeken’, lacht Alie. Het Scheepstra Kabinet geniet na vijf jaar aanzien en is nog steeds groeiende. ‘Dat merk je aan alles’, zegt Saskia Venekamp. ‘We krijgen steeds vaker spullen aangeboden, bijvoorbeeld. Er komen meer groepen, mensen ontdekken ons nog steeds. Een van de sterke punten van ons kabinet is denk ik de herkenbaarheid. Het strakke ontwerp van Douwe Buiter, heel herkenbaar voor de mensen. Doel was en is om Hindericus in beeld te krijgen en te houden, in die opzet zijn we heel aardig geslaagd.’

‘Euh, ja’, vervolgt Alie. ‘We zijn op zich prima in staat een extra ruimte in te vullen. Gezien het materiaal dat we hebben is dat geen enkel probleem. Toch denken we niet aan uitbreiding. Groter betekent ook meer kosten. Wat ik persoonlijk jammer vind is dat de plannen die we ooit gelanceerd hebben om hier samen met Kinderwereld te huisvesten, niet zijn doorgegaan. Dan had je toch wat bijzonders kunnen ontwikkelen op deze plek. En vertrekken is voor ons geen optie. Het Scheepstra Kabinet hoort hier. Nogmaals; dit is dé magische plek’, zegt Folkerts.

Ook financieel redt het Scheepstra Kabinet zich prima. Op eigen kracht, want behalve wat projectsubsidies moet het vooral de broek zelf zien op te houden. ‘Mooi is wel dat we vijfduizend euro hebben gekregen van de gemeente Noordenveld om te gebruiken voor dit jubileumjaar’, laat Saskia weten. ‘Daar zijn we blij mee. We willen de entree laag houden en dat lukt ons. Vergeet niet dat het organiseren van exposities ook geld kost, en wat te denken van de huur die we maandelijks op moeten brengen.’

Met argusogen volgde het bestuur van het Scheepstra Kabinet ook de perikelen rond havezate Mensinge. ‘Wat heel erg jammer is, is dat de plannen die we hadden om een soort van passe-partout te maken voor cultuur rond de Brink nu even in de ijskast zijn beland. Ids Dijkstra was daar mee bezig. Net zoals ik het van essentieel belang vind dat er een Brinkvisie komt. In mijn optiek moeten we nog veel meer krachten bundelen. Ieder op z’n eigen plek, maar toch samen sterker. De Brink moet die plek zijn waar je kunt wonen, leren, geloven en spelen. Ik geloof ook dat het voor de gemeente Noordenveld enorm belangrijk is, zo’n mooi bruisend cultureel hart. Het is ook goed voor de uitstraling van Roden. Ik geef zelf gedurende het jaar veel lezingen over Ot en Sien. Ook dat is pure Roden promotie. Roden is het dorp van Ot en Sien en het feit dat dit op alle toegangsborden naar het dorp wordt aangegeven, is heel mooi. We moeten het als Roden samen nog veel meer uitstralen. Maar ook dat is een kwestie van de lange adem. Dat moet groeien.’ Saskia zit in het onderwijs. ‘De methode aap, noot, miers van Scheepstra is nog steeds bruikbaar in die zin dat er onderdelen van in het hedendaagse onderwijs terug te vinden zijn’, weet ze uit ervaring. ‘De methode boom, roos, vis en thans ik, kim, sim is op hetzelfde principe gebaseerd. Leerboekjes en methodes veranderen nogal eens, maar dat zal een commerciële achtergrond hebben.’

Vijf jaar Scheepstra Kabinet dus. En dat zal de goegemeente merken ook. ‘We zijn bezig met het produceren van een documentaire over Hindericus Scheepstra. Saskia speelt daar een rol in, met een klasje vol leerlingen. Verder laten we het aan Jan A. Niemeijer – ‘wat een geweldige man is dat’-, Douwe Buiter en Wobbe Gorter over. Gezien hun kwaliteiten wordt het een topproductie, kan niet anders. Daarnaast zijn we enorm trots op de Jip en Janneke expositie, die vanaf 1 april te zien is en waarmee we samenwerken met Kinderwereld, de bibliotheek en Daan Nijman. Het gaat om tientallen vertalingen van Jip en Janneke, een voor Nederland unieke expositie. Voormalig bestuurslid Bertha van der Veen heeft een zoon die bij het Nederlands Letterenfonds betrokken is. Zo is deze expositie tot stand gekomen. Echt uniek hoor. We koppelen er van alles aan vast. Kunnen iets met statushouders doen, met democratie. Annie M.G. Schmidt liet ooit weten dat Jip en Janneke de moderne Ot en Sien zijn. En zo is het ook. De expositie én de opening beloven heel bijzonder te worden. Neem dat maar van mij aan.’

Waar behoefte aan is, is aan nieuwe vrienden en begunstigers van het Scheepstra Kabinet, dat ook participeert in de Treftuin met Promens Care en WiN. ‘We hebben nu 250 vrienden. Die betalen elk tien euro per jaar en krijgen daar twee kaartjes voor het kabinet voor terug, net als een uitnodiging voor de jaarlijkse ‘Vriendendag’. Ook krijgen ze de ‘Vriendenbrief’ gemaild. Begunstigers betalen vijftig euro. Zij mogen met vier mensen naar het Scheepstra Kabinet en worden uitgenodigd voor openingen. En gaat het om bedrijven, dan verzorgen we ook nog graag een rondleiding. We willen van die 250 in ons jubileumjaar graag 300 maken. De vriendenbon op deze pagina kan ingevuld ingeleverd worden op Brink 7 in Roden. Onder nieuwe en bestaande vrienden verloten we een vipbehandeling bij de première van de documentaire over Hindericus Scheepstra. We kunnen ook nieuwe, jonge vrijwilligers goed gebruiken. Je bent dan een keer per maand drie uur of rondleider, of gastvrouw- of heer of suppoost. Met z’n tweeën draai je dan dienst op vrijdag, zaterdag of zondag. We redden ons prima, maar wat extra mensen zou geweldig zijn. En voor onze vrijwilligers organiseren we een jaarlijks uitje’, zegt Alie, die voor informatie te bereiken is via 0594-512193.

Plannen voor de nabije toekomst zijn er voldoende. ‘Het borrelt altijd. Nee, onze vergaderingen duren helemaal niet lang, haha. We spreken af dat we van acht tot tien vergaderen. Dan stoppen we ook. Laat je ons onze gang gaan, dan blijven we aan het vertellen. Ik weet heus wel dat er veel belangrijkere zaken in de wereld zijn, maar Ot en Sien en Hindericus betekenen veel voor me’, zegt Alie.

Alsof we dat nog niet wisten.