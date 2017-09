‘We zijn nu wel verplicht om te promoveren’

MARUM – Futsal Marum legt dit seizoen de lat hoog. Coach Andy de Jong spreekt duidelijke taal: “we zijn wel verplicht te promoveren naar de Topklasse”, vindt De Jong, die er wel een kleine kanttekening bij plaatst: “dan heb je ook geluk nodig”.

Futsal Marum is goed uit de zomerstop gekomen. De resultaten in de voorbereiding waren goed. Zo wonnen de groenhemden van topklasseclubs als Real Camaradas en Futsal Drachten. Marum werd bovendien derde op het sterk bezette toernooi van Drs. Vijfje en won van Futsal Winsum, vorig jaar tweede in de Topklasse. In de beker kwam Futsal Marum met 2-0 voor tegen ONR, promovendus in de Topklasse, verloor met 4-2. “Maar dat kwam door de vermoeidheid”, zegt De Jong. Vorige week boekte Marum een 4-2 overwinning op Urk 2 en dat was de eerste competitiewedstrijd. Joerie Schuiling, betiteld als ‘het jonge talent uit Marum’, scoorde in dit duel drie keer. De Jong sprak van een ‘goed spelend’ Marum. Al met al een veelbelovend begin voor coach Andy de Jong, die de structuur nog niet goed vindt. “Daar zijn we druk mee bezig. Pionnen op de goede plaats zetten, qua organisatie achter de schermen. Ieder heeft zijn taak, de ene persoon richt zich op de sponsors, de ander doet de media. We hebben ook ‘doelpuntenmachine’. Alle doelpunten van Futsal Marum worden bijgehouden en ook het gemiddelde berekend. Nu moeten we alleen de wedstrijden nog kenbaar maken. In de eerste competitiewedstrijd zijn we van twintig naar zestig toeschouwers gegaan. Daar zit vooruitgang in, we moeten groeien naar 150 toeschouwers. Als je wint, gaat het vanzelf rollen. Als zaalteam trainen we nog niet; wel wordt er getraind op het veld. De afspraken komen op het bord; zo leggen we de taken uit. Dat heb ik twee jaar geleden ook gedaan. Het zijn dezelfde jongens, waardoor ik er op kan terugvallen”. De verwachtingen dan. “We wilden verder in de beker, dat is niet gelukt. We gaan nu wel voor promotie naar de Topklasse. Maar het belangrijkste is het plezier, dat al terug is. De rest komt vanzelf. We zijn wel verplicht te promoveren, al moet je daar ook geluk mee hebben”. Voor het publiek: eerstkomende thuiswedstrijd is op vrijdag 6 oktober. Tegenstander is Futsal Dragten 2 uit Drachten. De wedstrijd begint om 20.00 uur. De Jong hoopt dan de steun te krijgen van nog meer publiek, in thuishaven De Holten.