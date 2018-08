RODEN – Nog steeds geen overname kandidaat voor de Vrijbuiter-filialen. Via de webshop kun je geen spullen meer bestellen, die is dicht. De site is nog wel in de lucht, het winkelwagentje is verdwenen. Vandaag is ook de uitverkoop van de magazijnvoorraad begonnen. Geen hoopvol vooruitzicht dus, voor de grootste kampeergigant van Nederland.