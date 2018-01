Fantastische opbrengst Grote Clubactie voor VEV’67

LEEK – Trots mogen de jeugdleden van Voetbalvereniging VEV’67 zijn op het resultaat van de Grote Clubactie 2017. Dit jaar is wederom een recordopbrengst gerealiseerd. Met de verkoop van loten is een opbrengst van € 6061,20 behaald. Ook won VEV nog eens € 1000,- met de vroege vogel actie van de Grote Club actie, waarmee het totaalbedrag op €7061,20 uitkomt. Dit mooie bedrag zal een nuttige besteding krijgen binnen de vereniging.

In totaal zijn er maar liefst 40 ballen gewonnen door spelers die 25 of meer loten wisten te verkopen. Sil Jorritsma is de speler die dit jaar de meeste loten heeft verkocht, 52 maar liefst!! Er waren 2 teams gelijk geëindigd met het verkopen van de meeste loten. Ze wisten maar liefst 149 loten aan de man te brengen. Dit zijn JO9-1 en JO13-6. Een fantastische prestatie! Deze teams krijgen namens de club een hapje en drankje aangeboden in de kantine na afloop van een wedstrijd van hun team. Op de foto VEV jeugdspelers Boaz, Naomi en Veerle met de fantastische cheque.

Namens VEV’67 iedereen bedankt voor de inzet!

De Grote Clubactie is een maatschappelijk betrokken non-profit organisatie die ieder jaar een loterij organiseert waarvoor (sport-)verenigingen in Nederland loten kunnen verkopen. Van de opbrengst van de loten gaat 80% naar de clubkas van de betreffende vereniging. Ook niet geclaimd prijzengeld vloeit terug naar het verenigingsleven. De loterij van de Grote Clubactie biedt de ruim 7.500 deelnemende verenigingen de mogelijkheid extra – vaak onmisbare – financiële middelen te verzamelen die zij vrij kunnen besteden. Daarmee levert de Grote Clubactie al 36 jaar een belangrijke bijdrage aan een gezonde maatschappij.