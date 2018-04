Wederom toprenners aan de start bij Healthy Ageing Tour

WESTERKWARTIER – Wederom komt de Healthy Ageing Tour naar Noord-Nederland, en wel naar het Westerkwartier. Dit jaar start de befaamde wielerkoers op 4 april voor de wereldtop van de vrouwen en op 6 april voor de junioren. Opmerkelijk dit jaar, is de toevoeging van het Para-Cycling tijdens de Healthy Ageing Tour. Deze wedstrijdcategorie is in het leven geroepen door de organisatie, om ook sporters met een beperking de kans te bieden om mee te doen. Ook zij beginnen op 4 april met de meerdaagse wielerkoers.

Behalve de toevoeging van een extra wedstrijdcategorie, is ook de startplaats een opmerkelijk. Voor het eerst start de wielerwedstrijd namelijk in Friesland en wel in Heerenveen. De deelnemers worden bij het Abe Lenstrastadion, de thuishaven van SC Heerenveen, getrakteerd op een mooie tijdrit van acht kilometer. Daarbij worden verschillende mooie locaties in de buurt aangedaan. Deze proloog zal op woensdag 4 april van start gaan.

In ‘t Westerkwartier

Op donderdag 5 april zal de Healthy Ageing Tour naar het Westerkwartier komen. De vrouwenelite zullen starten in Grootegast, waarna zij een grote ronde door de nieuwe gemeente Westerkwartier zullen maken. Zo rijden zij vlak langs Oostwold, Lettelbert en Midwolde, om uiteindelijk door Leek en Tolbert richting De Wilp te gaan. Via Marum, Opende en Doezum zullen de renners van de vrouwen elite weer in Grootegast terechtkomen.

De junioren doen het Westerkwartier niet aan. De renners met een beperking wel, al zullen zij enkel door Lutjegast, Oldekerk, Sebaldeburen en Grootegast rijden.

Laatste etappe

Voor de elite vrouwen en de junioren eindigt de Healthy Ageing Tour op de Vismarkt in Groningen. Dat zal op zondag 8 april gebeuren. De junioren, die in totaal drie etappes verrijden, doen dat ’s ochtends al. De elite vrouwen komen ’s middags de Vismarkt op rijden. De sporters met een beperking, finishen al twee dagen eerder. Ook zij rijden drie etappes, maar eindigen in Midwolda. Dit doen zij op vrijdag 6 april.

Grote namen

De Healthy Ageing Tour staat bekend om de grote namen die ze ieder jaar weten te strikken. Neem Olympisch kampioene Anna van der Breggen uit het Overijsselse Zwolle. Of wereldkampioene Chantal Blaak uit Berkel en Rodenrijs. Beide rensters komen uit voor de succesvolle Nederlandse vrouwenformatie Boels-Dolmans. Van der Breggen is dit jaar al vroeg in vorm en won de eerste World Cup wedstrijd in Italië. Chantal Blaak was vorig jaar al winnaares van de zaterdag etappe in Finsterwolde. Ook kersverse 3-voudig wereldkampioen op de baan, Kirsten Wild, is opnieuw van de partij. Zij is in de Healthy Ageing Tour recordhoudster met 10 etappezeges. Ook de winnares van het eindklassement in 2016 en tevens oud-wereldkampioene tijdrijden, Lisa Brennauer ontbreekt niet in deze editie. De Deense Christina Siggaard won onlangs de Omloop Het Nieuwsblad en met haar landgenote Amalie Dideriksen staat de wereldkampioene van 2016 aan de start.

Rookvrij

De organisatie van de Healthy Ageing Tour, doet haar naam eer aan door zich hard te maken voor een Rookvrij Generatie. Dat doen ze zelfs zo goed, dat zij genomineerd zijn voor de Rookvrije Generatie Awards 2018 in de categorie Sport.

De Healthy Ageing Tour is trotse ambassadeur, en zet zich in door het start/finish-gebied rookvrij te maken en de winnares van het juniorenklassement een leiderstrui te geven met het logo van de Rookvrije Generatie erop. Zelfs het publiek kreeg bij de vorige editie voorlichting over stoppen met roken.

Etappe-overzicht vrouwen

De vrouwen elite zullen op woensdag 4 april om 12:45 uur starten met een tijdrit in Heerenveen. Op donderdag 5 april sjezen zij door het Westerkwartier, met om 13:00 uur de start in Grootegast. Vrijdag 6 april wordt er gestart in Winschoten vanaf 10:00 uur en ’s middags in Stadskanaal vanaf 15:00 uur. Op zaterdag 7 april is vanaf 13:00 uur de start in Winsum en op zondag 8 april wordt er om 14:00 uur gestart vanaf de Vismarkt in Groningen.

Etappe-overzicht junioren

De junioren trappen op vrijdag 6 april om 12:45 uur af in Midwolda. Op zaterdag 7 april begint de etappe om 10:00 uur vanuit Winsum en op zondag 8 april is de start om 9:30 uur vanaf de Vismarkt in Groningen.

Etappe-overzicht Para-Cycling

De renners met een beperking, starten net als de vrouwen op woensdag 4 april met een tijdrit in Heerenveen. Om 13:00 uur start de eerste renner. De dag erna wordt er om 9:45 uur gestart in Grootegast en de laatste etappe start om 15:30 uur vanuit Midwolda.

Wat: Healthy Ageing Tour Noord-Nederland

Wanneer: woensdag 4 april tot en met zondag 8 april

Waar: Heerenveen, provincie Groningen, Westerkwartier

Info: www.hannn.eu.