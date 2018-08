Week van de Alfabetisering in Noordenveld

NOORDENVELD – In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassen moeite met lezen en schrijven. Om hier aandacht voor te vragen en laaggeletterdheid op de kaart te is zetten is 3 tot en met 9 september uitgeroepen tot de Week van de Alfabetisering. Ook in de gemeente Noordenveld worden activiteiten georganiseerd. Doe mee! Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Het programma: Maandag 3 september

Tussen 10.00 en 16.00 uur staat Jouw.Buzz op de Brink in Norg. Kom in de bus onze leuke digitale snufjes proberen.

Dinsdag 4 september

Het robotje ‘Botje Bij’ komt om 14.30 uur langs in Bibliotheek Peize en helpt kinderen tot 6 jaar bij het lezen.

Woensdag 5 september

Om 10.30 uur de afrap van de Boekstartuurtjes in de bibliotheek van Roden. Als eerste komt burgemeester Klaas Smid voorlezen.

Zaterdag 8 september

Op 8 september zijn er verschillende activiteiten in Roden:

Bibliotheek Roden

Geopend van 11.00 – 15.00 uur

Adres: Heerestraat 178 Roden

Boekenmarkt ‘Zoek een leuk Boek’

Speurtocht in de bibliotheek

Voorlezen tussen 11.00 en 12.00 uur

Scheepstra Kabinet en Treftuin Roden

Geopend van 11.00 – 16.30 uur

Adres Treftuin en Scheepstra Kabinet: Schoolstraat 1, Roden

Bekijk en beleef de wereld van Ot en Sien. Kinderen kunnen schrijven met een kroontjespen en er mag volop gelezen worden.

Er zijn op 8 september extra activiteiten in verband met het Open Monumenten Weekend.

Tussen 12.00 en 13.00 uur voorlezen en spelen.

Kringloopwinkel Het Goed

Geopend van 10.00 – 17.00 uur

Adres: Ceintuurbaan 119C, Roden

De hele dag boekenmarkt onder het motto ‘Zoek een leuk Boek’

Voorlezen tussen 13.00 en 14.00 uur.

Boekhandel Daan Nijman

Geopend van 9.00 – 17.00 uur

Adres: Heerestraat 87, Roden

In de Week van de Alfabetisering wordt er in het bijzonder aandacht gegeven aan een collectie boeken voor aarzelende lezers.

Voorlezen tussen 14.00 en 15.00 uur. Voor openingstijden door de week zie www.daannijman.nl