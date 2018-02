Wees Kwiek organiseert 46e rommelmarkt

NIEBERT – Komend weekend komen ze langs de deuren, om een week later weer de gezelligste markt van het Noorden te organiseren: korfbalvereniging Wees Kwiek heeft er alvast zin in. Op zaterdag 24 februari gaan zij de deuren bij langs, om spullen te verzamelen voor de jaarlijkse bazar en rommelmarkt in wegrestaurant In de Klaver te Niebert. De opbrengst komt volledig ten goede aan korfbalvereniging Wees Kwiek. De jaarlijkse markt laat zien waar een kleine club groot in kan zijn.

Naast een goede markt met klantvriendelijke prijzen (bezoekers kunnen de mooiste spullen voor een spreekwoordelijk appel en ei kopen), biedt de jaarlijkse rommelmarkt vooral veel gezelligheid. Dat start vaak al op de dag van het inzamelen. Aanstaande zaterdag zullen leden van Wees Kwiek door Niebert en Nuis lopen, om spullen in te zamelen voor de markt. Dat wil niet zeggen dat mensen in het ‘buitengebied’ geen donatie kunnen doen. Hiervoor dienen zij contact op te nemen met de organisatie (www.weeskwiek.nl of bel naar Hans Snip 06-50297579). Het doel is uiteraard om zo veel mogelijk spullen op te halen, die dan tegen een zachte prijs worden verkocht, al zal dat wel goed komen. Dit jaar wordt alweer de 46ste editie van de jaarlijkse markt gehouden en eigenlijk is het ieder jaar een succes.

De festiviteiten in restaurant In de Klaver, zullen een heel weekend duren. Op vrijdagavond barst het festijn los: dan zullen de deuren om 19:00 uur geopend zijn. Op zaterdagmiddag is er een speciale kinderbazar, al is deze ook bedoeld voor de wat oudere bezoekers. Voor hen is het namelijk fijn om ook overdag een kijkje te kunnen nemen op de markt. Zaterdags zal de markt van 14:00 tot 17:00 geopend zijn, waarna er een klein intermezzo volgt tot aan de grote uitsmijter: de zaterdagavondmarkt die vanaf 20:00 weer losbarst in het café van In de Klaver. Traditioneel is dit de ‘topavond’. Met vermaak zoals het muziek en een Rad van Avontuur. Dit laatste levert ieder jaar weer heerlijke prijzen op. Vele taarten passeren de revue en de organisatie zorgt ieder jaar voor een brede variëteit aan andere prijzen.

Het rommelmarkt-weekend, om het zo maar eens te noemen, vormen de levensader van de club. Door de geruime opbrengst, die volledig aan de club ten goede komt, kunnen zij tal van activiteiten organiseren. Iets wat voor Wees Kwiek van levensbelang is.

Kortom: wanneer u spullen wilt doneren, zorg dan dat u op 24 februari thuis bent wanneer Wees Kwiek langs de deuren trekt. Lukt u dat niet? Neem dan contact op met de organisatie, om te kijken wat er mogelijk is. De markt zelf zal op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart plaatsvinden. Voor een stukje gezelligheid, kunt u dus terecht bij wegrestaurant In de Klaver te Niebert.

Rabobank Clubkascampagne

Korfbalvereniging Wees Kwiek kan nog op een andere manier geld verdienen. Middels de Rabobank Clubkascampagne kan de vereniging geldelijke steun krijgen van de Rabobank Noordenveld West Groningen. Dit geld wil de vereniging gebruiken om nieuwe materialen aan te schaffen en activiteiten te organiseren.

Alle klanten van de Rabobank hebben begin februari per post een stemkaart ontvangen, met daarop een unieke stemcode. Op de website van de Rabobank staat een stemmodule. Per klant ontvangt iedereen vijf stemmen, die op verscheidene vereniging kunnen worden uitgebracht. Hierbij kunnen slechts twee stemmen op dezelfde club worden uitgebracht. Tussen 8 en 22 februari is het mogelijk om te stemmen en natuurlijk hoopt korfbalvereniging Wees Kwiek dat zoveel mogelijk mensen op de sympathieke vereniging zal stemmen. Stemmen kan via: www.rabobank.nl/lokale-bank/noordenveld-west-groningen/stemperiode-clubkas-campagne-van-start/.

Wat: Rommelmarkt en Bazar korfbalvereniging Wees Kwiek

Wanneer: vrijdag 2 en zaterdag 3 maart

Waar: Wegrestaurant In de Klaver

Info: www.weeskwiek.nl.