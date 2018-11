Weihnachtsmarkt brengt Duitse sferen naar Roden

RODEN – Roder gezelligheid in Duitse sferen. Dat is de Roder Weihnachtsmarkt die de Vereniging voor Volksvermaken Roden in samenwerking met het Winkelhart Roden organiseert op zaterdag 8 december op de Albertsbaan in het centrum van Roden. Van 11:00 tot 18:00 uur bieden circa 80 standhouders een divers aanbod van kerst gerelateerde waren aan. Van kerstkaarten tot aan kerstbomen en van woondecoraties tot aan kerstcadeaus. En dat bijna allemaal handgemaakt zodat elk product uniek is.

Naast de vele hoogwaardige standhouders is er voor jong en oud van alles te beleven op de Roder Weihnachtsmarkt. Zo wordt er in samenwerking met de IJsvereniging Roden weer een kunst ijsbaan van ca 150 m2 aangelegd waar kinderen de gehele dag gratis gebruik van mogen maken. Zelf schaatsen meenemen is niet nodig. Die zijn aanwezig en worden ook gratis verstrekt. Toneelvereniging ATOVERO zorgt weer voor vermakelijk straattheater en voert het bekende stuk ‘Diner for one’ op. En uiteraard is ook de kerstman weer aanwezig!

De gehele dag is er in een muziekkoepel livemuziek te horen. Vanaf 11:00 uur zal het jeugdorkest van muziekvereniging Oranje uit Roden afwisselend met Christmas Carol koor Westberbroek muzikale klanken over de Albertsbaan verspreiden. In de middag kunt u onder het genot van een Glühweintje, kop snert of een winters speciaal biertje genieten van Popkoor Puur uit Roden en Egerländerkapel de Postjagers.

Vanaf 16:00 uur komt Roden helemaal in Duitse sferen want Die Schluchtenkracher zorgen voor een feestelijke afsluiting van de Roder Weihnachtsmarkt. Zij nemen gezellige Tirolse Volksmusik en uptempo Zillertaler meezingers uit Duitsland mee naar Roden. Die Schluchtenkracher is een enthousiaste drieman formatie, welke zich toegespitst heeft op Duitse Schlagers en Volksstümliche hits. “Fetzige Volksmusik mit Pepp” luidt hun motto, en dat is niet voor niks. Deze drie enthousiaste muzikanten zetten in een mum van tijd de hele Albertsbaan op de kop.