Wel zal ’t worden?,  dát is de grote vraag in Roderwolde

RODERWOLDE – Meer dan een halve eeuw geleden voor het eerst opgevoerd, onder de hemel van het rustieke Roderwolde: het openluchtspel. Nog steeds trekt het theaterspektakel in de openlucht hordes mensen uit de hele regio. Want acteren, dat kunnen ze in Roderwolde. Een avond die sowieso garant staat voor lachsalvo’s en hilarische taferelen. En het goede nieuws is: de 56e editie komt eraan. Op 25 augustus wordt het stuk voor het eerst gespeeld!

Ze hebben er zin in, de spelers van het stuk ‘Wel zal ’t worden’. Vakanties zijn ervoor uitgesteld, barbecues afgezegd: de hele zomer is er flink geoefend voor het theaterstuk dat klinkt als een klok.

“Het bestuur van het openluchtspel heeft evenals andere jaren weer een groep enthousiaste spelers bereid gevonden hun spaarzame vrije tijd op te offeren in de zomerperiode. Vanaf eind april tot de generale van 23 augustus zijn ze al druk in repetitie voor het stuk van dit jaar”, vertelt voorzitter en regisseur Roelfiena ter Steege. “Mensen kunnen een hoop oudgedienden verwachten, maar we zijn er ook weer in geslaagd enkele nieuwe talenten te laten debuteren. Ook de decorbouwers en overige vrijwilligers dragen hun steentje bij om ervoor te zorgen dat de 56e keer Openluchtspel in Roderwolde weer een succes wordt.”

En dan even over het stuk zelf: Wel zal ’t worden, heet het. Geschreven door niemand minder dan Herman van de A. Albert Boerma heeft twee zoons die beide graag boer willen worden, er is echter maar plaats voor één. Als ook nog zijn dochter te kennen geeft boerin op de boerderij te willen worden, wordt het er niet veel gemakkelijker op voor de ietwat stugge Albert senior. Hij heeft zo z’n eigen ideeën bij opvolging van zijn boerenbedrijf. Boerma is van de oude stempel. Houdt van tradities. De zaak moet gewoon naar de oudste zoon. Punt. Maar die heeft er eigenlijk helemaal geen belang bij. Alleen… durft –ie dat niet tegen z’n vader te zeggen. Zoon nummer twee wil wel, maar mag niet van pa. Net als z’n puberdochter, die ook de knuppel nog eens flink in het hoenderhok gooit. U raadt het: dat levert gedoe op.

Ieder jaar trekt het Openluchtspel tussen de 1.200 en 1.300 bezoekers, verdeeld over vier avonden. Dat is best veel voor een relatief klein dorp. Wat het theaterspel zo uniek maakt, willen we weten van Roelfiena. “De sfeer”, antwoordt ze resoluut. “En de idyllische locatie, tegenover de kerk in de voormalige pastorietuin. Met z’n allen tussen de prachtige hoge beukenheggen, de rode beuk op het podium. En als dan ook nog de zon schijnt, tja…dat is het toppunt van sfeer.”

De catering doet de organisatie van het Openluchtspel voor het tweede jaar helemaal zelf. “Dat is een groot succes. Samen met zo’n veertig vrijwilligers bouwen we het podium op, plaatsen de bier- en worstkarren en richten de tuin in. Alles is tiptop geregeld. Het enige dat we niet in de hand hebben is het weer. Maar goed, als je het over 56 jaar bekijkt, is het niet vaak afgelast door het weer. Vorig jaar hebben we één keer halverwege het derde bedrijf moeten stoppen. Toen waren we uitgeregend. Het is wel slim om bij de avondvoorstellingen een lange broek en een warme jas aan te trekken. Of een fleecekleed mee te nemen. Eind augustus kan het behoorlijk afkoelen”, tip Roelfiena die dit jaar voor het laatst de rol van regisseur op haar neemt. “Ik ben 25 jaar betrokken bij het Openluchtspel, het is tijd om te stoppen. Volgend jaar blijf ik nog voorzitter van de Stichting Openluchtspelen, daarna stop ik er echt mee. Roelfiena wordt opgevolgd door Martin Belga, die vaak heeft meegespeeld in eerdere stukken van het Openluchtspel.

De opvoeringdata zijn 25, 26, 29 en 30 augustus. Uitwijkdata: 28 en 31 augustus.

De kaartverkoop is gestart op 1 augustus. Reserveren van kaarten kan via www.openluchtspel.nl of via de verkoopadressen die te vinden zijn op de site. (Foto’s: Joris Brouwer)

Wat: 56e Openluchtspel Roderwolde

Waar: Voormalige pastorietuin, tegenover de kerk in Roderwolde

Wanneer: 25,26,29 en 30 augustus

Informatie: www.openluchtspel.nl