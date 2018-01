Welk team leverde de beste teamprestatie in 2017?

Dubbel kans voor blauwhemden uit Nieuw-Roden!

NOORDENVELD – Een nieuw jaar is de uitgelezen mogelijkheid om terug op te blikken op het voorgaande jaar en even stil te staan bij opmerkelijke (sport)prestaties. In Noordenveld gebeurd dit jaarlijks tijdens het immer spectaculaire Sportgala in de Pompstee waar de beste lokale toppers worden gehuldigd voor hun verdiensten voor de Noordenvelder sport. En waar het publiek en de kundige jury hun lichtje laten schijnen over de meest opmerkelijke teamprestaties. Ook wordt op 27 januari tijdens het Sportgala bekend gemaakt welk evenement de meeste indruk heeft gemaakt in het afgelopen jaar. Eén van de vele prachtige wielerevenementen? Of is Noordenveld toch meer ‘paarden-minded’. Deze het laatste rondje langs de twee laatste categorieën: Sportploeg van het Jaar en Sportevenement van het Jaar.

Een outsider in de verkiezing Sportploeg van het Jaar zijn de dames van het tweede elftal van MHC Roden. De geschiedenis leert dat reserveteams niet vaak hoge ogen gooien bij het Sportgala. Toch zou dit jonge team vol potentie weleens de uitzondering op de regel kunnen zijn. Met 180 doelpunten voor en slechts drie tegen werden zij op meer dan overtuigende wijze kampioen in de Jong Senioren Klasse regio Noord. Met deze cijfers waren zij zelfs het best presterende damesteam uit heel Nederland. Een unicum voor Roden, Noordenveld en zelfs Noord-Nederland. Ook titelverdediger KV Noordenveld is na opnieuw een goed seizoen van de partij onder de genomineerden. Na het veldkampioenschap in 2016 deed het eerste team dit in 2017 nog eens ‘dunnetjes’ over in de zaal. Geen kampioen, maar wel een opmerkelijke prestatie leverden de heren voetballers van Nieuw Roden 1. Zij promoveerden via de nacompetitie naar de derde klasse. Het team hing er al een paar jaar tegenaan en het heeft 37 jaar geduurd, maar de terugkeer is een feit. Overigens doet Nieuw Roden het boven verwachting goed in de hogere klasse met een nette klassering in de middenmoot. Naast de heren zijn ook de dames van VV Nieuw Roden genomineerd. Dubbel kans voor de blauwhemden dus! ‘Ongeslagen’ en ‘overmacht’ zijn woorden die van toepassing zijn op Nieuw Roden dames 1. De ambities liegen er dan ook niet om; Nieuw Roden wil acteren op het allerhoogste niveau. Van voetbal naar tennis voor wederom een eervolle vermelding voor REO. De tennissers van REO heren 1 hebben een uitzonderlijke prestatie neergezet door door te dringen in de landelijke finales. Dit na een mooi kampioenschap in de hoofdklasse. De laatste genomineerden komen uit Norg. GOMOS inderdaad, hoe kan het ook anders. Vorig jaar werd GOMOS ongeslagen kampioen in de derde klasse met oogstrelend voetbal. Een lijn die dit jaar overigens dapper wordt doorgetrokken in de tweede klasse. Het woord ‘kampioenschap’ is in Norg nog niet gevallen, maar vooralsnog zijn de Norgers het allerbeste dat de gemeente Noordenveld op dit moment heeft te bieden op voetbalgebied. Welke ploeg er uiteindelijk met de prijzen vandoor gaat? Dat wordt bekend tijdens het jaarlijkse Sportgala Noordenveld in de Pompstee te Roden!

KADER:

Wielersport, Paardensport of toch tennis?

NOORDENVELD – Noordenveld is dé sportgemeente bij uitstek. Een blik op de genomineerden in de verschillende categorieën zegt genoeg. Daar komt bij de vele evenementen die gemeente rijk is. Veel organisatoren zien Noordenveld als een prachtige plek om hun sportambities te verwezenlijken en daar mag de gemeente trots op zijn. Het Nationaal Ranglijst Toernooi van REO in Roden is een evenement waar jaarlijks vele tennistoppers uit heel Nederland op af komen. Het publiek wordt vermaakt met tennis op een hoog niveau op de accommodaties van één van de meest gastvrije verenigingen in de regio. Strijd, spanning en emotie op de baan. Gezelligheid, vriendschap en mooie tijden naast de baan. Een sportevenement zoals een sportevenement bedoeld is. Dat geldt ook zeker voor de spectaculaire Drenthe 200. Eind december werd de tweede editie van de ‘helletocht’ verreden, maar de nominatie is natuurlijk voor de eerste editie van 2016. Van vroeg in de ochtend tot laat in de avond zijn fanatieke en minder fanatieke mountainbikers onderweg in mooi Drenthe de hoop te zware tocht te volbrengen. Met start en finish in Roden is de Drenthe 200 een echt visitekaartje voor de gemeente. Een evenement op trots op te zijn. Dat is ook de Slag om Norg. De Slag behoort inmiddels tot de meest vooraanstaande wielerwedstrijden van het Noorden en misschien wel heel Nederland. Wie een slechte dag heeft, is kansloos in de Slag om Norg die over deels verharde en deels onverharde wegen wordt gereden. Een uitdaging voor zelfs de meest gelouterde renner. Gelouterde renners zien we ook tijdens de Lus van Roden. Het Volksvermaken-evenement dat jaarlijks honderden mensen naar het dorp trekt. Dit naast de beste wielrenners van het land. De Lus is een begrip en al jaren veel meer dan ‘gewoon’ een wielrenwedstrijdje. Zeker de toevoeging van de Knight Riders was een schot in de roos. Mountainbiken door de kroeg, het kan in Noordenveld. Naast wielrennen heeft Noordenveld ook een grote liefde voor paardensport. Dat blijkt uit het succes van Tuigpaardenconcours Norg, dat dit jaar alweer voor de 40ste keer op het programma stond. Met een rijk deelnemersveld en volle tribunes kan ook de editie van 2017 bestempeld worden als uitermate succesvol. Een verrassing? Nee, zeker niet. Want de voorgaande 39 edities waren eveneens onvergetelijk. Ook de Noordelijke Kampioenschappen SGW van PSV Norg mocht rekenen op een grote publiek belangstelling. Dressuur en springen staan al jaren op het programma, maar in 2017 keerde ook het spectaculaire onderdeel paardencross terug op het programma. En met succes, getuige de nominatie voor Sportevenement van het Jaar. Of Noordenveld kiest voor de wielersport of paardensport? Wij zouden geen voorspelling durven te wagen. Zelfs het ranglijst toernooi van REO is een serieuze kanshebber, daar het een uitzonderlijk evenement betreft. Spanning zal dus flink oplopen tijdens het komende Sportgala Noordenveld.

Het Sportgala Noordenveld wordt op 27 januari gehouden in de Pompstee. De stembussen zijn gesloten en de stemmen worden geteld. Het laatste woord is aan de jury om de uitzonderlijke sportprestaties naast elkaar te leggen en af te wegen welke sporttoppers volgens de leden van de jury gekroond moeten worden tot beste in hun categorie. Houdt ook de website (www.dekrantnieuws.nl) en Facebookpagina van de Krant in de gaten voor leuke interviews met een aantal van de genomineerde sporttoppers.