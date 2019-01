De Boekhouders+, dé boekhouder voor zzp’ers

NIEBERT – Bij De Boekhouders+ is AANDACHT met hoofdletters gespeld. Want de klant écht helpen, daar gaat het om, vindt Henk Beiboer van De Boekhouders+. En het liefst doet de boekhouder voor zzp’ers dat aan de keukentafel. Beiboer heeft een passie voor cijfers, is thuis op financieel én fiscaal vlak. Hij helpt zzp’ers graag om inzicht en overzicht te krijgen in de boekhouding. En hoe je handig gebruik kunt maken van de fiscale mogelijkheden die er zijn.

Fiscale adviezen

Henk Beiboer is duidelijk: hij is er om ondernemers te helpen, niet om ze het geld uit de zak te kloppen. “Wat je zelf kunt en wilt doen aan je boekhouding, daar hoef je mij niet voor te betalen. Dat is zonde. Ik verdien mijn geld liever met fiscale adviezen en kansen die er zijn. Maar wie het toch liever uitbesteed, geen probleem natuurlijk.” De Boekhouders+ gaat vérder dan het verzorgen van een kloppende boekhouding en de belastingaangifte. Beiboer neemt ook de persoonlijke situatie mee. Houdt rekening met zaken als hypotheekaftrek en zorg- of huurtoeslag. “Welke situatie is voor het bedrijf én privé het gunstigst. Daar kijken we naar. Soms is het verstandig een investering eerder of juist later te doen zodat je wél recht hebt op zorgtoeslag of de KOR.” Ook prettig: De Boekhouders+ kijkt ook naar mogelijk scenario’s. Wat gebeurt er als het beter of slechter gaat? En: hoe kun je daar op anticiperen?

Keukentafel

De Boekhouders+ staat voor persoonlijke aandacht. Henk Beiboer zit naast de ondernemer. En dat doet hij het liefst bij de klant zelf, aan de keukentafel. “Persoonlijk contact vind ik belangrijk. Voor de ondernemer is het vertrouwd. Hij heeft te maken met één persoon die zijn boekhouding én de belastingaangifte verzorgt. Bij De Boekhouders+ gaat het niet over verschillende schijven.”

Het belang van de klant staat bij De Boekhouders+ echt voorop. “Voor startende zzp’ers, maar ook zzp’ers die overstappen naar ons kan dat veel geld besparen. In sommige gevallen leren we de klant zelf hoe ze de boekhouding kunnen doen. Dat is inderdaad niet commercieel gedacht, maar wél in het belang van de klant.”

Meer weten over De Boekhouders+? Bezoek de website www.deboekhoudersplus of bel even met 06 347 06 502 voor een gratis kennismakingsgesprek.