Welke straat pakt de grote De Krant-bokaal?

Jan Ligthartstaat

Niet alleen resulteert deelname aan de straatverlichtingsprijs in een sfeervol verlichte straat, het zorgt er ook voor dat de Rodermarktvlinders al vroeg in je buik beginnen te kriebelen doordat je gezellig en met elkaar de straat aan het versieren bent. Een vakkundige jury gaat alle straten beoordelen en zal een winnaar uitroepen. Vorig jaar mocht de Jan Ligthartstraat de felbegeerde en grote De Krant-bokaal in ontvangst nemen.

Mee doen?

Mee doen met de straatverlichtingsprijs? Mobiliseer je buren en straatgenoten en geef je snel per e-mail op bij het secretariaat van de Vereniging voor Volksvermaken Roden: info@volksvermaken.nl. Vermeld daarbij je eigen adresgegevens, telefoonnummer en het Iban-nummer waarop de vergoeding gestort mag worden.