Wereldkampioenschap Hollandse Herders naar Roden

‘Ik hoop dat de hondensport net zo’n groei doormaakt als darten’

HOOGKERK/RODEN – Roden gaat een heus wereldkampioenschap meemaken: het WK voor Hollandse Herders. Dit op initiatief van Hondensport Hoogkerk, dat zelf te weinig ruimte heeft om deze mondiale strijd te organiseren. Het evenement is van 4 tot en met 6 mei. De officiële opening zal op 3 mei worden verricht door niemand minder dan burgemeester Klaas Smid.

“Het WK zou eerst in Finland plaatsvinden, maar vanuit de vereniging kregen ze geen toestemming. Het is de vijfde keer dat het WK georganiseerd wordt. Wij hebben het lustrum, net als we ook de eerste editie hebben georganiseerd”, zegt verenigingsvoorzitter Klaas Stienstra verheugd. “Nadeel is dat het in korte tijd georganiseerd moet worden en we financiële ondersteuning nodig hebben. De krant kan ons ook helpen, om het meer bekendheid te geven. We krijgen al hulp, zoals van leerlingen van Terra Groningen, maar iedere ondersteuning is welkom. Het WK wordt gehouden bij het korfbalveld van KV Noordenveld. Hier is het te klein. Toen wij de eerste mondiale strijd organiseerden, stond het ook nog in de kinderschoenen. Toen hadden we een discipline, nu vijf onderdelen. Op het eerste WK deden 25 deelnemers mee, nu praat je over 150. IPO is de hoofdmoot, dat gaat echt om de wereldtitel”. IPO staat voor Internationale Prüfungs Ordnung). IPO is een sportdiploma voor de werkhondenrassen. IPO bestaat uit verdedigingswerk/pakwerk, speuren en appèl .Het WK betreft Hollandse Herders. “Het was een uitstervend ras; zo wordt dit type hond weer op de kaart gezet. We hebben er veel aan gedaan. Ik kom uit de Dobermanwereld. Mensen dachten dat het niks zou worden. Als we vijftien jaar geleden gesproken hadden over een WK had je een reactie gekregen van ben je gestoord? Je moet volhardend zijn.”

Voor deze wereldtitelstrijd moet je veel weilanden hebben. Ik heb eigenaren in de buurt van Roden gesproken. Normaal zouden ze hun weiland niet afstaan, maar het is een WK, dus we doen mee, kregen we te horen. Er zijn wel eisen. Het gras mag niet te hoog zijn”. Wat krijgen de mensen te zien? “Het gaat om vijf disciplines. Gehoorzaamheid bijvoorbeeld. Er worden van de hond verschillende algemene gehoorzaamheidsoefeningen verwacht, zoals volgen, staan, zitten, liggen, springen en apporteren en wordt er getest of de hond schotvast is. Je moet het zien als soort politiewerk. Dan ‘Mondioring’ In het Mondioring wordt het karakter, moed, het leervermogen en vooral de werkkwaliteit van de hond getest. “Op bevel bijten”, zegt Stienstra in het kort. ‘Agility’ is een attractief onderdeel, waarbij de honden een parcours moeten afleggen. Tussen paaltjes door, door tunnels, enz. ‘Obidince’ heeft weer betrekking op gehoorzaamheid. “De hond moet perfect luisteren naar het baasje.” Als vijfde onderdeel is er ‘rescue’, reddingshonden. Honden moeten vermiste personen zoeken. Deelnemers aan dit WK zijn niet verplicht om zich te kwalificeren. Het is een open inschrijving. Er worden deelnemers verwacht uit vijftien landen. De bond, de World Dutch Sheperd Federation, telt negen leden: Nederland, Duitsland, Finland, Griekenland, Thailand, Tsjechië, Zweden, Zwitserland en Amerika. Keurmeesters komen uit binnen- en buitenland. Onze zoon Tjerk doet binnenkort ‘pakwerkexamen’. Wanneer hij dat examen haalt, doet hij mee aan het WK. Mijn vrouw en ik doen ook mee. Het wordt dan een hele familieaangelegenheid. Mijn vrouw is voorzitter van de World Dutch Sheperd. Ze noemen haar president, ha. Ik ben gewoon voorzitter van Hondensport Hoogkerk, dat bestaat uit twee onderdelen: Hondensport Hoogkerk en HSV Hoogkerk. Aan het WK doen in totaal vijf leden mee van Hondensport. Buiten de hondenschool hebben we vijftien leden. Tjerk is wereldkampioen van alle rassen en geeft workshops in binnen-en buitenland. Man, ik ben zelf al veertig jaar fokker. Ik heb al heel veel titels behaald, tot een Europese titel. Er ontbreekt nog één titel: de wereldtitel. Weet je, de hondensport is een kleine sport. Honden moeten wel hard werken, maar worden ook in de watten gelegd. Nogmaals, het is een kleine sport, tot het goed bekend wordt. Ik hoop dat het net zo wordt als met darten, dat ook begonnen is als kroegsport. Zo proberen we de hondensport ook zover te krijgen.”

“We hebben burgemeester Klaas Smid uitgenodigd voor de opening. Hij vond het geweldig. Dat zet Roden op de kaart, sprak hij. De gemeente Noordenveld werkt sowieso geweldig mee. Goederen leveren vormt geen enkel probleem. Dat is top. De inkomsten van het WK komen ten goede van KV Noordenveld. De diensten zijn voor de korbalclub, wij zijn voor het veld. Het evenement is gratis toegankelijk. We hopen quite te spelen. En wat bekendheid betreft, we hebben Koning Willem-Alexander gestrikt, voor het uitdelen van de prijzen. We hadden een filmpje heen gestuurd. Het moest een geschreven brief zijn. Het is jammer, hij had het te druk in dat weekend.”