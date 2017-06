Werk aan de weg in Norg

NORG – Het asfalt in Norg wordt aan gepakt. Het rode asfalt van de kruisingen Langeloërweg/Eenerstraat, Westeind/Brink en Asserstraat/Heegkampweg in het centrum van Norg wordt vervangen. Daardoor is er op maandag 10 en dinsdag 11 juli 2017 geen doorgaand verkeer door Norg mogelijk.

Maandagmorgen 10 juli wordt de kruising Langeloërweg/Eenerstraat vanaf 9.00 uur afgesloten. Maandagavond wordt die kruising weer voor het verkeer opengesteld. Dinsdagmorgen 11 juli om 7.00 uur wordt de kruising Westeind/Brink afgesloten. Rond het middaguur kan het verkeer weer van die kruising gebruik maken. De kruising Asserstraat/Heegkampweg is dan al afgesloten. Dinsdagavond zijn alle werkzaamheden gereed en kan alle verkeer weer ongehinderd door Norg rijden. Deze planning is uiteraard sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.