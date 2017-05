RODEN – De Buzz on Tour Werk & Mantelzorg streek donderdag neer in Roden bij Villeroy en Boch, Deze tour maakt onderdeel uit van de landelijke campagne ‘Werk en mantelzorg, zorg dat ’t werkt’ en wordt in de regio verzorgd door OndernemersContact Noordenveld en de gemeente Noordenveld. Doel van de campagne is om de bekendheid met het thema werk en mantelzorg onder ondernemers te vergrote, risico’s te verkleinen en werkgevers oplossingen en ondersteuning te bieden. ‘Door dit actuele thema bespreekbaar te maken, kunnen we werk en zorg beter op elkaar afstemmen’, zei de donderdag aanwezige burgemeester Klaas Smid. Ongeveer een half miljoen werkende mantelzorgers voelen zich ernstig overbelast, de situatie rondom werk en mantelzorg kan in de toekomst alleen maar meer gaan knellen. Daarom is het belangrijk hier aandacht aan te besteden en dit thema op de werkvloer te bespreken en de tour wilde hier donderdag zoveel mogelijk ‘buzz’ veroorzaken. Smid en ook wethouder Henk Kosters gingen in gesprek met ondernemers en probeerden ondernemers te stimuleren zo mantelzorgvriendelijk te gaan werken. En dus was het donderdag een kwestie van inspiratie opdoen, ervaringen uitwisselen om er zo voor te zorgen dat Noordenveld mantelzorgvriendelijker wordt.