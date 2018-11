Werkzaamheden Lindensteinlaan

LEEK – De wegwerkzaamheden vanuit het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek en de reconstructie van de Auwemalaan zijn in volle gang. Het wegvak vanaf de rotonde Tolbert tot en met De Boskamp gaat vanaf 3 december weer open.

Van 3 tot en met 21 december worden er diverse werkzaamheden aan de Lindensteinlaan uitgevoerd. De bushalte Nijenoertweg wordt verlengd, er komen fietsenstallingen en er wordt op een aantal locaties nieuw asfalt gelegd. Tevens wordt de aansluiting met de rotonde Lindensteinlaan afgemaakt.

Buslijnen 3, 85 en 89

Alle bussen rijden gedurende de werkzaamheden in principe de normale route. Bushalte De Beelen is tot en met 17 december niet in gebruik in verband met uitharden van het beton. De halte Nijenoertweg is van 3 tot en met 7 december buiten gebruik en de halte Weth. I. Hutstraat is van 10 tot en met 14 december niet in gebruik. Let op, vanaf 9 december 2018 is er een wijziging in de dienstregeling. Kijk voor meer informatie op www.qbuzz.nl

Vrijdag 14 december 18.00 uur tot en met 17 december 05.00 uur Lindensteinlaan afgesloten

Van 14 tot 17 december wordt de Lindensteinlaan plaatselijk afgesloten in verband met de asfalteringswerkzaamheden aan de bushalte Nijenoertweg en de aansluiting Lindensteinlaan op de Auwemalaan. De weg is afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeerd maar alle woningen zijn wel bereikbaar.

Buslijnen 3, 85 en 89 rijden van 14 tot 17 december een afwijkende route. Alle bussen rijden vanaf het centrum via Euroweg – Oldebertweg. Lijn 3 (bestemming Oostindie) en lijn 85 (bestemming Oosterwolde) rijden dat weekend via de Auwemalaan. Lijn 3 (bestemming Tolbert) rijdt tot halte Bousemalaan en lijn 89 vervolgt zijn route vanaf de rotonde Tolbert.

