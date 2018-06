Westerkwartbier. De Ongenode Gast houdt ervan

LEEK – Het is warm in Leek. Zeg maar gerust heet. 28 graden geeft de thermometer aan. Op een zonovergoten Landgoed Nienoord, kuiert de Ongenode Gast richting Borg Nienoord. Het ziet er feestelijk uit rondom de Borg. Wat blijkt: er staat vandaag een bruiloft gepland. Helaas heeft de Ongenode Gast de uitnodiging voor dat feestje gemist, maar is hij wél uitgenodigd bij de onthulling van het Westerkwartbier. Een serie van vier speciaalbiertjes, allen geïnspireerd door de gemeenten die op 1 januari 2019 verder zullen gaan onder de vlag van de gemeente Westerkwartier.

De uitnodiging ontving hij van Jacob van der Werk, bierbrouwer uit Zevenhuizen. Hij is een jaar lang ‘onder water gegaan’, zoals hij het zelf noemt. ‘We zijn een jaar geleden begonnen met kijken naar een eigen biertje per gemeente. Daarbij was het belangrijk om het karakter en de identiteit van de gemeente in het biertje te vangen’, zegt hij. Hij wordt bijgestaan door zijn vrouw Gea, die mede eigenaar is van brouwerij de Vrolijcke Joncker.

Het wachten is op de burgemeester. We zien Eric Paré (gemeentesecretaris van de gemeente Grootegast), Bert Groenewolt (medewerker van de gemeente Zuidhorn), Hissy Brouwer (communicatieadviseur van de gemeente Marum) en Jan Vos (wethouder van de gemeente Marum). Het is al lang en breed vier uur geweest, wanneer Jacob bezorgd naar de deur kijkt. Hij heeft het warm – wie niet? – en merkt op dat het lastig is om bij deze temperaturen representatief te blijven. Het wachten is op burgemeester Hoekstra, die bij de onthulling van het Westerkwartbier aanwezig zou zijn. Het is meestal geen straf om te moeten wachten in de prachtige Ridderzaal van Borg Nienoord, maar met deze temperaturen ligt dat toch anders. Wanneer het tien minuten over vier is en het inmiddels duidelijk is dat de burgemeester later komt, begint het echtpaar Van der Werk met de presentatie. ‘De burgemeester is onderweg, wij beginnen alvast’, spreekt Jacob.

‘We wilden voor iedere gemeente een biertje brouwen, wat naast een lekkernij ook een herinnering is’, vertelt Jacob. Vervolgens begint hij met de presentatie van het eerste biertje. Op het rode etiket prijkt een grote ‘G’. ‘Niet alleen de G van Gea, maar ook van Grootegast’, zegt Jacob. Het Grootegast-biertje is een dubbel. ‘Net als Abel Tasman, is ook dit biertje eigenzinnig’, vertelt Jacob. Om hier snel aan toe te voegen: ‘Ook al kwam Abel Tasman uit Lutjegast.’

Over dan naar het biertje van Leek. Niet geheel verrassend vernoemd naar de Leekster Tak. Met een oranje etiket. Een lekker biertje, daar zijn de proevers het met elkaar over eens. Het betreft een triple. ‘Omdat Leek aan een driesprong ligt’, verklaart Jacob.

Een goed moment om binnen te komen, moet burgemeester Berend Hoekstra hebben gedacht. Hij schuift – zichtbaar gevat door de warmte – aan bij het proefgezelschap. We gaan verder met een biertje met geel etiket (een knipoog naar de plaatselijke voetbalclub?). De Marumer Non, vernoemd naar het bekende verhaal van een onmogelijk liefde.

Bij het biertje uit Zuidhorn wordt opgemerkt dat dit het hoogste alcoholpercentage heeft. Het betreft een quadrupel, ‘Zuidhorner Abt’ genoemd. Het paarse etiket, maakt een kleurrijk geheel. De slogan van het Westerkwartbier is ‘Individueel uniek, gezamenlijk bijzonder’. ‘Net als jij en Gea?’, vraagt Bert Groenewolt.

De biertjes waarvan de Ongenode Gast (hij was in de auto) helaas niet heeft kunnen genieten, is vanaf het najaar verkrijgbaar in de winkels, slijterijen en in de horeca. De komende tijd wordt besteed om een speciaal glas te ontwerpen voor het Westerkwartbier. De aanwezige bobo’s zijn dus bofkonten: zij hebben het bier mogen proeven voor dit goed en wel verkrijgbaar is. En het bier bevalt, zo blijkt. ‘Morgen hebben we een personeelsreis’, vertelt Hoekstra aan de aanwezigen, waarna Bert Groenewolt voorstelt om een kratje Westerkwartbier in de bus te zetten. De kans dat de burgervader van Leek daadwerkelijk een kratje pretcilinders de bus in heeft geladen de volgende dag, acht de Ongenode Gast echter klein.

Wat: Presentatie Westerkwartbier

Wanneer: donderdag 7 juni

Hoe laat: 16:00 uur