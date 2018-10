Westerkwartier gemeenten gaan gevoelige info voortaan veilig mailen

WESTERKWARTIER – Privacygevoelige informatie zal voortaan via een versleutelde e-mail verzonden worden. Bij Zorgmail denk je misschien alleen aan mail over zaken, die te maken hebben met zorg, maar niets is minder waar. Alle privacygevoelige informatie, ook bijvoorbeeld uw BSN nummer, kan met deze software veilig per email worden verstuurd. Niemand anders dan de verzender en ontvanger kunnen een bericht, dat met Zorgmail is verzonden, lezen.

Hoe werkt het?

Ontvang je een e-mail van één van de vier Westerkwartier gemeenten (Grootegast/Leek/Marum/Zuidhorn) via Zorgmail? Dan open je dit bericht door te klikken op de groene knop met de tekst: ‘Bericht lezen’. Je ontvangt een aparte e-mail met code om het bericht te kunnen openen. Is uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend, dan krijgt u deze code via sms. Met de code open je het beveiligde bericht en kun je het lezen. Let op: de berichten die via Zorgmail worden verzonden hebben een beperkte houdbaarheid. In de mail staat voor welke datum je het bericht moet hebben geopend. Na die datum kun je het bericht niet meer openen. Als je op het bericht wilt reageren, dan kan dat door onder het ontvangen bericht op de knop ‘beantwoorden’ te klikken.

Aanvullende informatie

Je hoeft geen account aan te maken en Zorgmail stuurt nooit reclame. Om te voorkomen dat de mail in de spam box belandt, voeg je de afzender toe aan de lijst met veilige afzenders.

Vragen?

Vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kun je het ontvangen bericht niet openen? Of zijn er vragen over Zorgmail? Bekijk dan de uitgebreide handleiding en instructievideo’s op onze herindelingswebsite, of neem contact op, via het algemene telefoonnummer 14 0594.