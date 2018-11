Westerkwartier kiest lokaal

TOLBERT – Het Westerkwartier kiest voor lokaal. Dat is de conclusie na een zenuwslopende Verkiezingsavond in de Tolberter Postwagen. Grote winnaar VZ Westerkwartier deelde direct –spreekwoordelijk- een paar rake tikken uit, maar zag later op de avond de ChristenUnie met rasse schreden naderen. De inhaalrace van de christenen strandde echter op de tweede plek. Een resultaat waar beide partijen goed mee kunnen leven. VZ-lijsttrekker Ytsen van der Velde is verheugd met de winst van zijn Partij voor Veiligheid en Zorg: “Dit is een bijzonder moment! Lokaal heeft het gemaakt. Op naar een mooi Westerkwartier!” Lees alles over de gemeenteraadsverkiezingen op pagina 58 en 59.