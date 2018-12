Westerkwartier krijgt gemeentewapen

MARUM – In Marum werd tijdens de laatste vergadering van de Raadsgroep Herindeling het gemeentewapen van de toekomstige gemeente Westerkwartier onthuld. Een wapen waarvan het ontwerp nogal wat voeten in aarde heeft gehad. In het voorjaar kwam de Raad van Adel met het eerste ontwerp op de proppen. Een wapen dat niet kon rekenen op de goedkeuring van de Raadsgroep, omdat de gemeente Marum niet was afgebeeld op het gemeentewapen. De stuurgroep keerde terug bij de Raad van Adel met het verzoek om ook Marum een plek te geven in het gemeentewapen van het Westerkwartier. Dat lukte, maar liefst twee ontwerpen kwamen retour om de Raadsgroep te voorzien van een extra optie. Een optie die er volgens de stuurgroep niet was. Zij lieten één van de opties alvast vervaardigen en inpakken om cadeau te doen aan Willem Hoornstra, voorzitter van de Raadsgroep. Toch werd het nog even spannend. Alhoewel over het winnende ontwerp vooraf geen discussie leek te zijn, bleek dat eenmaal in stemming gebracht niet het geval. Gelukkig viel de keuze toch –en ternauwernood- op het ontwerp dat op de foto is te zien. Willem Hoornstra kreeg het nieuwe gemeentewapen van de gemeente Westerkwartier uitgereikt door de Leekster burgemeester Berend Hoekstra.