WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier presenteert het nieuwe coalitieakkoord in helder, begrijpelijke taal. Hierin staan de plannen voor de periode 2019-2022. Dit is het zogenoemde coalitieakkoord. Het motto is: Samen Westerkwartier Maken! Het akkoord heeft 7 thema’s die kort worden uitgelegd. Ook worden er een paar voorbeelden van maatregelen per thema aangegeven. De tekst is geschreven in taalniveau B1. Dit staat voor eenvoudig Nederlands.

HIER vind je het coalitieakkoord