Westerkwartier zoekt huisstijl

LEEK – Per 1 januari 2019 ontstaat gemeente Westerkwartier door herindeling van gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. De nieuwe gemeente wil Dichtbij, Nuchter en Ambitieus zijn en zoekt een huisstijl die hierbij past. De gemeente is op zoek naar ontwerpbureaus die enthousiast worden van deze opdracht en zelf ook dichtbij, nuchter en ambitieus zijn! Belangstelling? Ga dan naar https://herindeling.westerkwartier.nl/huisstijl/ voor meer informatie over de opdracht en meld je voor 27 oktober om 10.00 uur aan.