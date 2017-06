Westerkwartiergemeenten organiseren cursus Politiek Actief

LEEK – Altijd al in de politiek gewild? Dit is je kans! Op 12 september start in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn de cursus Politiek Actief. Deze cursus biedt inwoners de gelegenheid om kennis te maken met de lokale politiek en de mogelijkheden om hierin actief te worden.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen in het Westerkwartier die erover nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus Politiek Actief is bijvoorbeeld interessant voor mensen die actief zijn in organisaties en verenigingen die met het gemeentebestuur te maken hebben. Ook voor mensen die weleens denken aan een raadslidmaatschap (volgende verkiezingen vinden plaats in november 2018) is dit een kans om kennis te maken met het raadswerk.