Wethouder aan de basis zege VV Roden

‘Wat een veldje he’, zei wethouder Reint Jan Auwema pal voor de nacompetitiewedstrijd tussen VV Roden en Germanicus. Op uitdrukkelijk verzoek van de wethouder was het veld van Roden een keer extra gemaaid. ‘Dat moet gewoon. Het veld moet voor zo’n wedstrijd goed zijn’, zei Auwema, die vervolgens zag dat Roden eenvoudig afrekende met Germanicus. Dat deed het door vier vlijmscherpe counters voor de rust. Elke dieptepass leverde een kans op, elke aanval van Roden was gevaarlijk, terwijl ook de gasten in de eerste helft kansen genoeg kregen. Na de 4-1 ruststand had het tweede bedrijf beter schriftelijk afgedaan kunnen worden. Roden miste ook nog eens scherpschutter Rene de Vries, die in de warming-up licht geblesseerd raakte. Roden speelt nu een tweeluik tegen eersteklasser LAC Frisia. Bij winst over die twee wedstrijden is promotie een feit. Bij verlies wacht een herkansing tegen de verliezer van Noordster – Roder Boys. Roden speelt zondag om 14.00 uur thuis tegen LAC Frisia. Een week later is de uitwedstrijd.