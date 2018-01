Wethouder Alex Wekema met Sunroots in de bus

NOORDENVELD – Op vrijdag 19 januari vindt de vijfde editie plaats van Bus Sessions. Evenals voorgaande jaren organiseert OV-bureau Groningen Drenthe dit gelijktijdig met Eurosonic-Noorderslag. Verkeerswethouder Alex Wekema is uitgenodigd om tijdens deze jubileum editie van Bus Sessions een stukje mee te reizen met een van de Q-link bussen en de artiest die op dat moment optreedt in de bus.

“Met dit evenement wil het OV-bureau het reizen met de bus op de kaart zetten als aantrekkelijk alternatief om van en naar de stad Groningen te reizen.Ik vind het een goed initiatief om de snelle en duurzame verbinding die we hebben onder de aandacht te brengen, “aldus Alex Wekema. “Ik stap op 19 januari om 15.01 uur in de Q-link op Perron E in Groningen, tegelijkertijd met een delegatie van de band Sunroots, een 9-mans rockformatie.Tijdens de Bus Sessions worden reizigers getrakteerd op een gratis optreden in hun bus van regionaal muziektalent. Grunnsonic, dat een subprogramma tijdens Eurosonic verzorgt, regelt daarvoor de programmering.”

