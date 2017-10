Wethouder Dekker steekt de handen uit de mouwen

LEEK – In Leek wordt hard gewerkt aan de laatste uitbreiding van nieuwbouwwijk Oostindie. Alles wordt nu voorbereid, zodat er eind 2017 kan worden begonnen met bouwen.

Wethouder Karin Dekker draagt graag haar steentje bij aan de aanleg van de riolering. ‘Het is flink de handen uit de mouwen steken, maar dan kan er straks weer volop gebouwd worden in Oostindie!’, aldus wethouder Dekker. ‘Het is een mooi gezicht om al die grote machines bezig te zien in dit nieuwe plandeel. En heel leuk om er zelf even onderdeel van te mogen uitmaken!’

Oostindie – De Hoven is zeer ruim van opzet en alle woningen, van rijwoningen tot vrijstaande woningen, hebben een extra diepe tuin. Het gebied krijgt een natuurlijke uitstraling met heide, houtwallen, brinken, vennen en een Havezathe. De Hoven wordt gefaseerd gebouwd; in totaal komen er zo’n 300 woningen. Wat alle woningen gemeen hebben is duurzaamheid en energiezuinigheid. Zo zijn de woningen in fase 1 alvast voorbereid op een toekomstige overgang naar gasloos wonen.

Ook kan de bewoner er voor kiezen om nu al op gasloos over te gaan. Naast projectwoningen in alle types worden ook particuliere bouwkavels aangeboden, waar men zelf een woning op kan laten bouwen.