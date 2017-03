Wethouder feliciteert De Vries XL

RODEN – Wethouder Henk Kosters feliciteerde donderdag De Vries XL vanwege het winnen van de door de Krant georganiseerde verkiezing ‘Het Beste Bedrijf van Noordenveld’. De familie De Vries is in 1946 begonnen met een winkel aan huis in de Heerestraat in Roden. Het begon met potten en pannen en de collectie werd steeds uitgebreider. Vanaf 1 januari 2014 heeft José de Vries samen met haar man Marco Rellum het bedrijf van haar ouders Geert en Tineke de Vries overgenomen, die het op hun beurt weer overnamen van Geert’s ouders: Aaltje en Harmannus de Vries. Het bedrijf is anno 2017 gespecialiseerd in tuinmeubelen met een verkoopoppervlakte van 2500 vierkante meter aan de Gedempte Haven in Roden.