Wethouder Henk Kosters deelt doosjes uit over zwerfafval

VEENHUIZEN – Op donderdag 20 april om 13.30 uur overhandigt wethouder Henk Kosters het eerste ‘Hou ’t Schoon 5 minuten doosje’ aan Rob van den Berg, directeur van CBS de VeenSter in Veenhuizen. Het ‘Hou ’t Schoon 5 minuten doosje’ is een speldoosje met 35 (inter)actieve en educatieve spellen, quizvragen en opdrachten rondom het thema zwerfafval en afvalscheiding en heeft als doel om basisschoolkinderen van jongs af aan goed te leren omgaan met zwerfafval.

“De gemeente Noordenveld zet dit jaar in op afvalscheiding en zwerfafval sluit goed aan bij dit thema. Het scheiden van afval spaart het milieu, bespaart kosten en het voorkomt rondslingerend zwerfafval”, licht de wethouder toe. “Wij vinden het erg belangrijk dat ook onze jongste inwoners zich hier bewust van zijn en dit kan op een speelse manier met dit doosje. Daarom ontvangen alle basisscholen in Noordenveld de komende weken het Hou ’t Schoon 5 minuten doosje.”

De speldoosjes zijn gelinkt aan het tv-programma ‘Hou ’t Schoon’ van RTL Telekids. Een populair kinderprogramma dat tot doel heeft om de bewustwording van het afvalprobleem te vergroten. Basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met groep 8 krijgen door het spelen van het spel ongemerkt veel informatie over het thema zwerfafval en afvalscheiding en worden zich op een leuke manier bewust van het probleem en de gevolgen van zwerfafval.

Het doosje is bedacht en samengesteld door een team van leerkrachten, waardoor er ingespeeld wordt op de behoefte binnen de basisscholen. In het speldoosje, dat door de gemeente onder alle basisscholen in Noordenveld wordt verspreid, zitten verschillende soorten opdrachten en spellen, interactief en educatief. Het kan gespeeld worden met een digibord, waar filmpjes met de bekende tv-presentatoren uit het RTL Telekidsprogramma getoond worden, maar ook met korte spellen in de klas en er is zelfs een buitenopdracht. Het doosje bevat 35 ideeën op 2 niveaus waarvan alle groepen 3 tot en met 8 één exemplaar in de klas krijgen. Zo kan een leerkracht op een creatieve manier aandacht besteden aan het thema zwerfafval.