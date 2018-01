Wethouder Huizinga bezig aan zijn laatste maanden in de gemeente Noordenveld

Het kwam voor mij eerlijk gezegd niet als een grote verrassing. Jos Huizinga is bezig aan zijn laatste maanden als wethouder. Het CDA en de ChristenUnie in Noordenveld besloten dat het hen beter leek om – mochten ze weer in de coalitie komen – een wethouder uit de regio aan te stellen, in plaats van de in Schoonhoven woonachtige Huizinga. Voor Huizinga houdt het in dat zijn tijd als wethouder van de gemeente Noordenveld er na goed veertien maanden op zit. Voor Hotel Karsten te Norg houdt dát weer in, dat zij een goed betalende gast verliezen. Wethouder Huizinga bivakkeerde namelijk doordeweeks in het statige hotel te Norg, waar zijn bed werd opgemaakt en zijn tafel gedekt.

Voor het CDA en de ChristenUnie was het aanstellen van een kandidaat-wethouder uit de buurt logisch. ‘Als je regionale politiek bedrijft, is het vrij voor de hand liggend dat je ook iemand uit de regio als kandidaat naar voren schuift’, zo meldde Jeroen Westendorp, die zelf kandidaat-wethouder van de ChristenUnie is. Gerard Willenborg is de kandidaat-wethouder namens het CDA en zal stiekem een beetje jaloers zijn op de constructie van de PvdA en GroenLinks. Net als het CDA en de ChristenUnie, hebben de PvdA en GroenLinks namelijk een samenwerkingsakkoord voor de gemeenteraadsverkiezingen gesloten. Zij maakten echter de afspraak dat, mochten zij weer een plaats in het college krijgen, de kandidaat-wethouder van de grootste partij de post zal gaan innemen. De kans dat de PvdA meer stemmen zal krijgen dan GroenLinks is aanzienlijk en dus wrijft wethouder Alex Wekema zich in zijn handen. Het CDA en de ChristenUnie hebben echter een andere constructie op poten gezet. Wanneer zij een wethouderspost hebben te verdelen, dan mag de partij met wie zij een coalitie gaan vormen, beslissen wie van beide heren wethouder mag worden. Het zou dus best wel zo kunnen zijn dat Westendorp in het college komt te zitten, terwijl het CDA meer stemmen kreeg tijdens de verkiezingen.

Hoe de verkiezingen ook zullen lopen, we zien Jeroen Westendorp voorlopig niet meer terug als gemeenteraadslid in Noordenveld. De jonge politicus bedankt voor een tweede opeenvolgende termijn als raadslid, aangezien het nogal veel tijd en energie vergt. Daarbij heeft hij een drukke baan bij de gemeente Groningen en zal hij zo af en toe ook zijn gezin wat aandacht moeten schenken. Dan is zijn keuze om eerst te stoppen als raadslid niet heel gek. Het wethouderschap is natuurlijk iets anders, aangezien we het dan hebben over een fulltime baan met een riant salaris. Zijn politieke carrière wordt dan zijn werk, zodat hij op die manier twee vliegen in één klap zou slaan. Vandaar dat hij nog wel openstaat voor een baantje in het college van B & W. Persoonlijk zou ik het een gemis vinden als de jonge, ambitieuze en energieke Westendorp de komende vier jaar niet meer te bewonderen is in het Noordenveldse gemeentehuis. Maar wie weet, voor hetzelfde geld zit hij straks op de plaats van Huizinga in het college.

Ondertussen gebeurt er in Noordenveld genoeg om over te schrijven. Aankomende week zal Landgoed Mensinge hun begrotingsplan presenteren en een licht werpen op de toekomst van ‘de parel van Roden’. Ik ben oprecht benieuwd hoe Mensinge het de komende jaren gaat doen. De gemeente heeft weliswaar ingestemd met een extra subsidie voor het Landgoed, maar ze zullen de ontwikkelingen zeker kritisch gaan volgen. Binnenkort neemt interim-manager Nina Hiddema daarnaast afscheid en dan is het altijd maar afwachten wie er in haar plaats komt. Het afscheid van Hiddema betekent voor haar het einde van een ongetwijfeld hectische periode. Ik vraag me dan ook af hoe zij de afgelopen maanden heeft ervaren. Het moet lastig zijn om als ‘buitenstaander’, met een nagenoeg lege portemonnee, harde keuzes te maken. Overigens ziet het theaterprogramma van Theater Winsinghhof er zeer veelbelovend uit. Een uitgebreid en zeer breed programma, dat moet gezegd.

Verder zal op donderdag 25 januari in de bibliotheek van Roden de eerste ‘Groet en ontmoet’- avond plaatsvinden, waarbij verschillende fracties met elkaar in debat zullen gaan. Op 1 februari wordt er gedebatteerd in Café Zwaneveld te Norg en op 5 maart is er een sportdebat in de Pompstee te Roden. Kortom: iedereen die zich meer wil verdiepen in de gemeenteraadsverkiezingen 2018, kan zijn hart ophalen. Tot slot nodigt de gemeente de inwoners van Roden uit, om op 30 januari mee te denken over de centrumontwikkeling van het dorp. Een unieke mogelijkheid voor de betrokken Roners, om hun mening te laten horen en mee te denken over de toekomst van het dorp. Het ‘denk mee café’ is een bijzonder initiatief van de gemeente, waarmee ze hun inwoners in staat stellen om écht invloed uit te oefenen op de centrumontwikkeling. Denkt u daarbij aan de toekomst van het parkeren in het centrum, de aanpak van het busstation, maar ook aan de kleinere dingen, zoals de stijl van de lantaarnpalen en de vormgeving van de rotondes. Over alle grote, maar ook kleine thema’s, kunt u als inwoners uw stem laten horen. Zo’n unieke kans laat u toch niet lopen?