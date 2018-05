Wethouder Jeroen Westendorp viert verjaardag glasbak

NOORDENVELD – Donderdag 17 mei bestaat de glasbak 40 jaar. Om 09.00 uur trakteert de kersverse wethouder Jeroen Westendorp daarom op taartjes en ‘glas in ’t bakkie’-tassen bij de glasbakken aan de Brinkhofweide in Norg. “Steeds meer inwoners in Noordenveld gooien hun oud glas in de glasbak. Daar zijn we heel blij mee en dat willen we graag laten zien,” aldus wethouder Westendorp. Later op de dag, tussen 11.00 en 15.00 uur, delen drie promotieteams gebakjes en tassen uit aan mensen die hun glas in de glasbak gooien. De promoteams staan bij de glasbakken in Norg (bij de Poiesz, Brinkhofweide), Roden (Jumbo, Westerbaan) en Peize (Plusmarkt, Hoofdstraat).

Gerecycled glas is van dezelfde kwaliteit als nieuw glas. Glas kun je dan ook oneindig hergebruiken. In 2016 belandde 21 kilo glas per inwoner per jaar in de glasbak, in 2017 was dit al 23,5 kilo. Het landelijk gemiddelde ligt op 20 kilo. Het gaat dus goed met de glasinzameling in Noordenveld. Wethouder Westendorp: “Dit mooie resultaat past goed bij deze ambitie: in 2020 willen we 75% van het afval scheiden en hergebruiken. Zo dragen we met elkaar bij aan een duurzamer Noordenveld.”