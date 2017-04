PEIZE – In sneltreinvaart probeert interim-wethouder Jos Huizinga zoveel mogelijk mensen, verenigingen en organisaties in de gemeente Noordenveld te leren kennen. In dat kader was hij vorige week te gast in dorpshuis De Essen in Peize. Hij maakte er kennis met vrijwilligers die hem vertelden over het reilen en zeilen in het dorpshuis. Toen de wethouder een biljart zag staan, kon hij het niet laten. Gelukkig heeft ie meer verstand van financiën…