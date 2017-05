Wethouder Reint-Jan Auwema opent morgen rotonde Kastelenlaan

RODEN – Morgen kun je vanaf de Nieuweweg weer in één streep naar Nieuw-roden sjezen. Om 11.00 uur gaat wethouder Reint-Jan Auwema namelijk samen met aannemer Roelofs de nieuwe rotonde aan de Kastelenlaan in Roden officieel openen. Op het filmpje van de website en Facebookpagina Krant kun je de laatste loodjes volgen!

Het hoofddoel van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden is het openbaar vervoer te optimaliseren en toekomstbestendig/robuust te maken op de route Roden – stad Groningen. Hiervoor worden de komende tijd een aantal maatregelen getroffen in Roden, waaronder het verplaatsen van de eindhalte.

De eerste fase in dit project is de realisatie van de eindhalte aan de Kastelenlaan. Dit betekent dat de bus tot en met de Kastelenlaan rijdt en hier moet kunnen keren. Hiervoor is de rotonde Kastelenlaan-Roderweg aangelegd door Roelofs uit Den Ham. Op 11 mei ronden zij de werkzaamheden af. Vervolgens komen er nog fietsenstallingen en een sanitaire voorziening voor de buschauffeurs.

Vanaf maandag 15 mei rijden de bussen van lijn 4 weer via de halte aan de Dorth en wordt de nieuwe halte aan de Kastelenlaan gebruikt. De halte aan de Kastelenlaan wordt met ingang van de nieuwe dienstregeling op 3 september 2017 als eindpunt in gebruik genomen.

Gemeente Noordenveld wil in het kader van ‘Fietsgemeente’ de fietser op de eerste plaats zetten. Een van de doelstellingen van ‘Noordenveld op fietse’ is dat de fietsers in de voorrang komen op het gemotoriseerde verkeer. Reint-Jan Auwema: ”Met de aanleg van deze rotonde aan de Kastelenlaan is de eerste stap gezet. Ik ben blij dat we met deze stap opnieuw laten zien dat we daar waar mogelijk graag voorrang geven aan de fietsers.”