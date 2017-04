REGIO – Wethouder Jos Huizinga van Noordenveld feliciteerde vorige week statushouders die de participatieverklaring ondertekenden in de Tussen Voorziening (TuVo) in Eelde. Van de 96 statushouders die tijdelijk zijn gehuisvest in Eelde hebben 21 bewoners de Participatieverklaring getekend. Hiervan zijn vier toekomstige bewoners van Noordenveld. Wethouder Huizinga heeft deze bewoners persoonlijk gefeliciteerd en hen een presentje aangeboden.