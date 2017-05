Wie verdient een lintje?

NOORDENVELD – Ken jij iemand die absoluut een lintje verdient? Geef het door aan de gemeente. In Noordenveld zijn dagelijks veel vrijwilligers actief die in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding, is het nodig dat iemand een aanvraag doet.

Je kunt een inwoner van de gemeente Noordenveld voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding door het indienen van een voordrachtformulier bij de burgemeester. Het formulier is te vinden op www.lintjes.nl onder ‘downloads’. Na het invullen mail je het formulier naar: postbus@gemeentenoordenveld.nl. Op de site www.lintjes.nl vind je meer informatie over onderscheidingen.

Bij vrijwilligerswerk geldt als uitgangspunt om in aanmerking te kunnen komen voor een onderscheiding dat gedurende aan groot aantal jaren (te denken valt aan vijftien jaar) voor een redelijk aantal uren per week (te denken valt aan zes uren per week) vrijwilligerswerk is gedaan, voor één of meerdere verenigingen/stichtingen.

Als je een voordracht wilt doen voor de Algemene Gelegenheid, de lintjesregen, van 2018 moet de volledige aanvraag door de gemeente zijn ontvangen voor 1 juli 2017. Soms kan een onderscheiding ook bij een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum, worden uitgereikt. De volledige aanvraag dient in dat geval minimaal vijf maanden voor de gewenste datum van uitreiking bij de gemeente binnen zijn.