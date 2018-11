Wie wint de Ben Boers Oeuvreprijs tijdens het Sportgala 2019?

Oeuvreprijs draagt sinds jaar en dag de naam van een veelzijdig sportmens

NOORDENVELD – Sinds jaar en dag is de oeuvreprijs van het Sportgala Noordenveld vernoemd naar wijlen Ben Boers. Boers, een man met een groot sportnetwerk in het verspreidingsgebied van de Krant, was tot zijn dood betrokken bij de Krant en daarmee ook het Sportgala. Niet alleen nam hij de voetbalverslagen – samen met Jan Dijkstra – voor zijn rekening, ook was hij bekend in onder andere de paardensport. Een graag en veel geziene gast in de sportwereld, wiens sportblik zeer ruim was. Toen Boers in augustus 2012 overleed, lag het voor de hand dat de oeuvreprijs voortaan naar deze bekende Leekster werd vernoemd. De Krant blikt terug en vooruit op deze prijs en spreekt onder andere met Annie Boers, die Ben natuurlijk als geen ander kent.



Annie herinnert Ben als een man met een groot sporthart. ‘Hij was veel op pad voor de Krant en was een bekende in de buurt’, zegt Annie. Dat komt niet in de laatste plaats vanwege zijn verleden als schoolmeester in Leek.

In de jaren ’60 kwamen Ben en Annie naar Leek. Ben groeide op in Noordwolde en was de zoon van een bakker. Kwam hij uit een echt sportgezin? ‘Nee’, zegt Annie. ‘Zijn vader was bakker, die had geen tijd voor sport. Zelf was hij altijd al bezeten van sport. Vroeger fietste hij samen met vriendjes naar Heerenveen. Bij ieder plaatsnaambordje deden ze een wedstrijdje wie er als eerste was.’ Hoe het komt dat Ben bezeten was van sport, durft Annie niet te zeggen. ‘Het is eigenlijk heel apart. Hij wilde niets missen.’

Ben versloeg al jaren de sport in de regio, ook toen de Krant nog het Roderjournaal was. Dat hij ’s weekends veel op pad was, deerde hem niet. ‘En mij ook niet’, lacht Annie. ‘Hij vond het geweldig om te doen. Ook nam hij vaak interviews af. Soms vroegen ze dat aan hem, maar soms ging hij ook uit zichzelf bij iemand langs. Het voordeel was dat hij iedereen kende.’

Of het nou langs het voetbalveld, bij de Lus van Roden of bij de paardensport in Leek was: Ben was van de partij. ‘Op tv wilde hij ook niets missen. Waarom denk je dat wij twee tv’s hadden?’, zegt Annie, die zelf ook best van sport hield. ‘Ja, ik vond het zelf ook leuk. Maar ik was niet zo bezeten als Ben.’ De verslagen die ben voor de Krant schreef, las ze uiteraard wel. ‘Die verhalen pik je er zo uit. Ben had een eigen schrijfstijl. Hij schreef vaak humoristisch, met veel kwinkslagen. Dat vind ik ook belangrijk, want dat houdt het leesbaar. Vrienden zeiden ook altijd dat je zijn stukken er zo uit kon pikken. Hij gebruikte ook geen moeilijke woorden, daar had hij een hekel aan.’

Iedereen kende Ben en Ben kende iedereen in de regionale sportwereld. ‘Hij maakte makkelijk contact. Als onderwijzer was hij heel graag gezien. Dat had hij langs de lijn blijkbaar ook’, zegt Annie. ‘Daarnaast was hij overal voor te porren. Als hij nog geen bekende was binnen een bepaalde sport, dan zorgde hij wel dat hij erin kwam.’

Zelf mocht Ben ook graag sporten. Zo heeft hij nog gekorfbald en speelde hij in het eerste van Olyphia. Ook fietsen deed hij graag. Alleen schaatsen was een brug te ver. ‘Als ik ging schaatsen, dan bleef Ben op zijn klompen langs de kant staan. Nee, dat was niets voor hem. Al keek hij het natuurlijk wel op tv!’

Dat de oeuvreprijs nog altijd de naam van Ben draagt, vervult Annie van trots. ‘Ik vind dat heel leuk. Ben was zelf helemaal niet zo, hij hield zich liever op de achtergrond. Maar als familie waarderen wij het enorm. Vandaar dat wij ieder sportgala aanwezig zijn en de prijs zelf uitreiken. Vorig jaar was het de beurt aan mijn kleinkinderen, dit jaar reik ik hem zelf weer uit.’

‘Oeuvreprijs is een speciaal moment binnen het gala’

Jan Nauta, voorzitter van het Sportgala, kent de waarde van de oeuvreprijs. ‘Het is een bijzondere prijs, die niet alleen betrekking heeft op het afgelopen sportjaar. De winnaar van de oeuvreprijs heeft zich voor langere tijd ingezet voor een sport, vereniging of evenement. Het is altijd een speciaal moment binnen het gala’, zegt Jan. ‘Daarnaast is het gewoon mooi om mensen die veel hebben betekend voor de sport, extra in het zonnetje te zetten. Vaak hangt het verenigingsleven af van zulke mensen. Het zijn mensen die belangeloos veel tijd en energie in de sport steken. Dat verdient waardering.’ Volgens Jan is het uitreiken van die oeuvreprijs nog niet zo makkelijk. ‘In Noordenveld zijn er zoveel mensen die een belangrijke rol spelen en daarmee aanspraak maken op de Ben Boersprijs. Ik zie nog steeds veel mensen in de sport waarvan ik denk: die zou in de toekomst nog wel eens aanspraak kunnen maken op de oeuvreprijs.’

Vorig jaar ging de oeuvreprijs naar paardenman Jan van der Klei (foto). Het jaar ervoor ontving Geesienus van Zonneveld postuum de Ben Boers Oeuvreprijs en in 2016 viel deze eer te beurt aan Rikus Sunderman.

Het Sportgala Noordenveld vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 januari in De Pompstee te Roden.