Wie wint vijfde editie ‘Beste Bedrijf van Noordenveld’?

REGIO – De verkiezing ‘Beste Bedrijf van Noordenveld is toe aan de vijfde aflevering. En nog steeds lijkt de verkiezing niets aan kracht ingeboet te hebben. Ook nu weer zullen de deelnemers alle registers opentrekken om in eerste instantie zoveel mogelijk publieksstemmen te krijgen om vervolgens de best mogelijke indruk op de jury te maken. De opzet is in al die jaren niets veranderd. Na de voorronde/stemronde blijven vijf finalisten over. Die vijf worden bezocht door de jury en zij bepalen de uitslag. Iedereen is kanshebber. Elke zaak is uniek. Hoe groot of klein ook. Vaak zijn het de mensen die het verschil maken, zoals de voorgaande edities bleek dat de jury er eigenlijk nooit helemaal uit kwam; de verschillen bleken telkens weer miniem.

Gedurende twee weken kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete winkel. Dat kan ook deze keer op twee manieren: via de bonnetjes die in de winkels liggen en online. Aan de hand van de stemmen wordt een selectie gemaakt. De bedrijven met de meeste stemmen gaan door naar de finale, een eindstrijd die dus tussen vijf zaken gaat. Vervolgens gaat de jury een dag op pad om nader kennis te maken, al doen ze dat – heel stiekem- ook al eerder. Zomaar, zonder dat men weet dat er iemand komt. Oh ja, de deelnemers zijn herkenbaar aan de raamposters.

Of de deelnemers er iets aan hebben? Jazeker. Vraag de vier winnaars maar. Behalve goodwill en gedurende de verkiezing extra aanloop in de winkel – denk alleen maar aan de mensen die hun bonnetjes in willen vullen en in willen leveren- winnen ze advertentieruimte in de Krant, zoals toch al heel veel aandacht aan de verkiezing geschonken zal worden. Exposure dus, extra mensen in de winkel en collega-ondernemers die er ook alles aan doen om de aandacht te trekken. Het geeft reuring in ondernemend Noordenveld. Het houd iedereen scherp en het is gewoon leuk. Het is gezonde rivaliteit, en daar wordt doorgaans iedereen beter van. Eenmaal finalist, dan wil je winnen ook. Dan begint de rivaliteit soms serieuze vormen aan te nemen en doen ondernemers er alles aan het de jury naar de zin te maken. Die probeert echter vooral rustig en analytisch te kijken en te oordelen. Probeert de bekende appels met peren te vergelijken, naar eer en geweten. Na drie jaar Ids Dijkstra, Gonda Wolters en Wilma van der Laan, beginnen de juryleden Nico Borgman, Tanja Haseloop en Alida Zwerver aan hun tweede ronde als jurylid. Mensen met visie, die weten wat ondernemen is én met oog voor detail.

Het is nu dus aan de ondernemers. Maak lawaai, zorg in elk geval dat je genoeg stemmen krijgt. Verzin acties, zorg voor reuring. Dat is de eerste taak. Daarna is het aan de jury. De eerste vier edities werden gewonnen door Alida’s Smulpaleis, De Zuivelhoeve, Cruwijn en Joy. Wie volgt?

Noteer alvast: stemmen kan via de site van de Krant: www.dekrantnieuws.nl