Wie wordt dé knikkerkampioen van de gemeente?

NORG – Woensdag 5 juli weten we wie zich dé knikkerkampioen van Noordenveld mag noemen. Dan worden op het schoolplein van obs De Hekakker worden de knikkerkampioenschappen van de gemeente Noordenveld gehouden. De knikkerkampioenschappen worden georganiseerd door Beweegdorp Norg organiseert en de met de buurtsportcoaches van Roden en Peize. Zes basisscholen uit de gemeente hebben zich opgegeven. Het is de om er een jaarlijks terugkerend evenement van te make, waaraan uiteindelijk alle scholen in de gemeente meedoen. De finales starten om 15:00 uur.