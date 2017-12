Wiebe Zijlstra debuteert met historische roman

‘Als schrijver verenig je jezelf met de hoofdpersoon’

LEEK – Wiebe Zijlstra heeft onder de schrijvers naam ‘Friese Wiebe’ zijn eerste boek uitgebracht. ‘Varkensblazen op het Jaagpad’ is de debuutroman van de 78- jarige schrijver, wiens hele leven ‘een groot avontuur’ is geweest.

Wiebe geeft toe dat het 458 pagina’s tellende boek een beetje een uit de hand gelopen hobby is. ‘Ik heb heel veel hobby’s, wel meer dan tien denk ik. Dit is er één van geworden. In totaal ben ik liefst tien jaar met het boek bezig geweest’, zegt hij. Met gepaste trots presenteerde hij ruim een maand geleden dan ook zijn boek, waarvan inmiddels al ruim zeventig exemplaren zijn verkocht.

Wiebe werd geboren in Damwoude, ten zuiden van Dokkum. Daar werkte de geboren Fries vanaf zijn vijftiende bij een schilder. ‘Ik had alleen de lagere school afgerond, toen ik als schilder begon te werken. Dat ging zo in die tijd’, zegt hij. ‘Mijn moeder heb ik nooit gekend, zij overleed toen ik zes weken oud was. Ik was eigenlijk alleen met mijn vader, waardoor ik al gauw ging werken.’

Wiebe kan zich bijna alles nog herinneren van zijn jeugd. ‘Daar ben ik erg blij mee. Ik kan de geur van krentenbrood nog steeds oproepen.’ Het leven van Wiebe omschrijft als een groot avontuur. ‘Ik heb veel baantjes gehad, altijd hard gewerkt. Daarnaast heb ik altijd een drang naar avontuur gehad’, vertelt de enthousiaste schrijver.

Het idee voor de roman, die zich afspeelt in de jaren 1715-1780, kwam nadat hij zich had ingelezen in een zekere Drewis. Volgens zijn grootvader was dit één van zijn voorvaderen, die op een zeker moment omkwam door tussen het wal en het schip te belanden. ‘Hij was scheepsjager en ik vroeg mij af of hij tijdens zijn werk in het water was gevallen, of dat hij met een slokje op per abuis tussen het wal en het schip is belandt. In ieder geval begon ik mij in te lezen in een intrigrerende tijd, waaruit uiteindelijk dit boek is gerold’, zegt Wiebe.

In de bijzondere roman van de in Leek woonachtige Wiebe, volgen we Jan-Uilkes. Net als bijna alle personen in zijn boek, heeft deze Jan-Uilkes echt geleefd. ‘Hetgeen Jan meemaakt is over het algemeen fictie, maar zijn wel verhalen die in die tijd mogelijk waren’, zegt Wiebe. In de tien jaar dat hij aan het boek werkte, heeft hij een ware studie gemaakt van de personen en hun leefomstandigheden in die tijd. Hierdoor schetst het boek een uniek beeld van het leven in deze bijzondere periode.

De drang naar avontuur heeft Wiebe veel mensenkennis opgeleverd en vooral een hoop vertier. ‘Ik geniet van het leven, zo zit ik in elkaar. Ik heb altijd hard gewerkt, maar sta ook redelijk impulsief in het leven’, zegt hij. Zo is de excentrieke Fries eigenlijk al drie jaar ernstig ziek, maar weerhoudt hem dat er niet van bijzondere uitstapjes te maken. ‘Ik heb slokdarmkanker. Momenteel heb ik dat goed onder controle. Vorig jaar september besloot ik er met mijn kano op uit te gaan. Wildkamperen.’ Dat wildkamperen verboden is, weet hij maar al te goed. Als groot natuurliefhebber en vrijwilliger bij verscheidene organisaties, lette hij daarom extra goed op. ‘Ik liet geen sporen na. Niemand merkt dat ik er ben geweest.’

Als het aan Wiebe ligt, blijft zijn schrijverscarrière niet bij één boek. ‘Ik ben stiekem al begonnen aan een tweede boek, dat zich af zal spelen in de Napoleontische tijd. Dat wordt een heel spannend boek.’ In zijn werkkamer laat Wiebe zijn brede verzameling naslagwerken en mappen vol knipsels zien, waaruit hij veel informatie vergaard.

Trots poseert de debuterende schrijver met ‘Varkensblazen op het Jaagpad’. ‘Of er in dit boek avonturen in staan die ik zelf heb meegemaakt? Nee, dat niet per se. Maar als schrijver verenig je jezelf op den duur met de hoofdpersoon. Je legt er wel wat van jezelf in.’

Het boek, waarvan hij zelf de omslag heeft ontworpen – Wiebe was namelijk een deel van zijn leven nog werkzaam als etaleur en later in de reclamewereld – is te koop in bijna iedere boekhandel in de buurt. Een exemplaar kost 24,95 euro en kan ook per e-mail (wiebregt@planet.nl) of telefoon (0594-511250) besteld worden. Meer informatie over het boek is te lezen op https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=7184.