NORG – Met doorkomsten in Norg, Langelo en Lieveren kreeg ook de gemeente Noordenveld zijn deel in de wielerkoers ‘Dorpenomloop door Drenthe. Een stevige koers die beslist mag worden gezien als een Drentse klassieker. In Norg werd, al 12 kilometer na de start, duidelijk dat een kopgroep de wedstrijd ging bepalen. Uiteindelijk zette Dion Beukeboom zijn voorwiel het eerst over de finishlijn in Assen. Het was de 46ste keer dat deze dorpenomloop werd georganiseerd.